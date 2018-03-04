乙武洋匡爆新歡 交往女大生

2018年03月04日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京3日電 ／東京3日電

岩澤直美（上圖，摘自岩澤直美臉書），相貌與奪得平昌冬奧女子花式滑冰金牌的俄羅斯選手扎吉托娃（下圖，美聯社）有些神似。

日本《五體不滿足》的作家乙武洋匡因婚內與多名女性不倫而導致離婚，最近《報知體育報》爆料，41歲的他又與1名20歲出頭的金髮混血美女傳出新戀情，而且2人是經家長認可而認真在交往的。

報導指出，與乙武傳戀情的女大學生是混血兒，父親是日本人，母親是捷克人，長得很像日前在南韓平昌冬季奧運女子花式滑冰競賽中奪得金牌的15歲俄羅斯美女選手扎吉托娃(Alina Zagitova)。

她不僅外型姣好，而且還是個精通5國語言的超級才女。與她親近的相關人士表示，她的身高約170公分以上，精通5國語言，雖然是大學生，但目前休學中，還創辦了一家教育相關的公司，自己擔任社長。

乙武4年前開始經營補習班，並定期舉辦討論社會問題的讀書會，該女學生是透過友人介紹參加了讀書會，2人才得以結識並進一步交往。對方的父母也認可了2人的交往。

日本網路上盛傳，乙武的新女友是他早稻田大學的學妹岩澤直美，她目前經營教育機構「Culmony」，專門提供小學生多樣性與跨文化教育。從面貌來看，岩澤直美與扎吉托娃確實有幾分神似。

乙武離婚後便淡出媒體，很少公開露面，一直到得到這位新伴侶的支持後，最近看似又要重新復出活動。他最近幾年常到海外考察、演講或採訪殘障者的運動等，跑了英國、瑞士、緬甸、斯里蘭卡等國，他的新女伴也都隨行支持他。

《報知體育報》的記者向乙武洋匡的經紀公司求證，得到的回答是，「那是個人隱私，不予置評」。

乙武2001年與早稻田大學時代的學妹仁美結婚，婚後育有2男1女。2016年3月被周刊爆料，他在婚後15年內與多名女性發生過婚外情。他妻子原本還發文力挺老公，後來2人仍在同年9月宣布離婚的消息。

乙武因不倫問題受到各界的責難，他的友人表示，「有了過去的痛苦經驗，我想他會經過仔細思考才行動的。」

(中國時報)