乙武洋匡爆新歡 交往女大生

乙武洋匡因偷腥醜聞纏身而離婚，網路盛傳他的新女友是20歲混血女大生岩澤直美。圖為乙武洋匡於2013年4月來台宣傳電影，並擔任職棒開球嘉賓。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／東京3日電
岩澤直美（上圖，摘自岩澤直美臉書），相貌與奪得平昌冬奧女子花式滑冰金牌的俄羅斯選手扎吉托娃（下圖，美聯社）有些神似。

日本《五體不滿足》的作家乙武洋匡因婚內與多名女性不倫而導致離婚，最近《報知體育報》爆料，41歲的他又與1名20歲出頭的金髮混血美女傳出新戀情，而且2人是經家長認可而認真在交往的。

報導指出，與乙武傳戀情的女大學生是混血兒，父親是日本人，母親是捷克人，長得很像日前在南韓平昌冬季奧運女子花式滑冰競賽中奪得金牌的15歲俄羅斯美女選手扎吉托娃(Alina Zagitova)。

她不僅外型姣好，而且還是個精通5國語言的超級才女。與她親近的相關人士表示，她的身高約170公分以上，精通5國語言，雖然是大學生，但目前休學中，還創辦了一家教育相關的公司，自己擔任社長。

乙武4年前開始經營補習班，並定期舉辦討論社會問題的讀書會，該女學生是透過友人介紹參加了讀書會，2人才得以結識並進一步交往。對方的父母也認可了2人的交往。

日本網路上盛傳，乙武的新女友是他早稻田大學的學妹岩澤直美，她目前經營教育機構「Culmony」，專門提供小學生多樣性與跨文化教育。從面貌來看，岩澤直美與扎吉托娃確實有幾分神似。

乙武離婚後便淡出媒體，很少公開露面，一直到得到這位新伴侶的支持後，最近看似又要重新復出活動。他最近幾年常到海外考察、演講或採訪殘障者的運動等，跑了英國、瑞士、緬甸、斯里蘭卡等國，他的新女伴也都隨行支持他。

《報知體育報》的記者向乙武洋匡的經紀公司求證，得到的回答是，「那是個人隱私，不予置評」。

乙武2001年與早稻田大學時代的學妹仁美結婚，婚後育有2男1女。2016年3月被周刊爆料，他在婚後15年內與多名女性發生過婚外情。他妻子原本還發文力挺老公，後來2人仍在同年9月宣布離婚的消息。

乙武因不倫問題受到各界的責難，他的友人表示，「有了過去的痛苦經驗，我想他會經過仔細思考才行動的。」

(中國時報)

反難民聲浪高漲 左右選情 歐盟以牙還牙 美出口商品陪葬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。