歐盟以牙還牙 美出口商品陪葬

2018年03月04日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

針對美國總統川普計畫向外國銷美鋼鐵和鋁製品課以重稅，美在世界各地的貿易夥伴紛紛威脅要採取報復性措施因應，可能致使美國蒙受至少數十億美元的出口損失。歐洲聯盟證實，擬對美國多項著名品牌商品祭出報復性關稅，對象包括哈雷重型機車、Levi’s牛仔褲，以及波本威士忌等。國際貨幣基金組織警告說，川普的計畫可能損人又害己。

歐盟擬了一套分3步驟的應對方案，將讓美祭出重稅後，付出約35億美元的代價，這約相當於歐盟可能蒙受的鋼鐵與鋁製品出口損失。依計畫，歐盟將採取符合比例原則的報復措施，包括對美國波本威士忌、牛仔褲、橙汁、蔓越莓、米和機車等課以關稅。

貿易專家分析指出，歐盟意圖鎖定「政治敏感領域」對美國當局施壓。比如，哈雷重機車的總部，位於共和黨籍國會眾議院議長萊恩的家鄉與選區所在的威斯康辛州。而波本威士忌主要產地在肯塔基州，是共和黨籍國會參議院多數黨領袖麥康諾的選區。美國橙汁盛產地則在歷屆大選的關鍵搖擺州佛羅里達。

歐盟執委會主席容克表明：「當歐洲產業和就業機會受到威脅時，我們不會坐視不管。」不過，歐盟一名高級貿易官員也指出，川普還是有機會避免貿易戰，他並要求川普下周簽署使課稅生效前，重新考慮此事。

一旦貿易夥伴採取報復行動，首當其衝的將是美國的農業以及商業界的利益。美國農產品是出口大宗之一，鄉村地區是川普主要票倉，川普更信誓旦旦會保護好農民與商界的利益。而當前美國農業人口對於川普的計畫可能招致的貿易報復，普遍惴惴不安。美商界領袖也擔心，貿易戰一旦開打，將使美出口業飽受衝擊，許多工作機會恐遭扼殺。

世界貿易組織2日表明，貿易戰不符合任何一方的利益，並就川普計畫對進口鋼鐵與鋁產品課重稅表達憂慮。而國際貨幣基金組織同日警告說，川普的計畫，不但會傷害其他經濟體，也將損害美國本身的經濟利益。

(中國時報)