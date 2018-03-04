陸若停購天然氣 美能源業剉咧等

2018年03月04日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國能源產業警告，川普政府對進口鋼材徵收高額關稅將大幅增加能源產業的鑽油與油管鋪設成本，導致美國失去與全球能源業者競爭的機會。此外，他們也擔心中國大陸可能停購美國液化天然氣回應川普的決定，最後受傷的仍是美國能源業者。

美國「液化天然氣中心」執行董事瑞德爾（Charlie Riedl）說，能源生產成本非常高，美國若要比其他國家更具競爭力，鋼鐵的成本格外重要。因為石油工業依賴鋼鐵製品進行鑽探，而煉油廠、石化工廠的生產設施和輸油管也都需要鋼材。若對進口鋼材徵收25%高額關稅，將大幅增加能源產業的成本，很可能讓美國喪失競爭力。

此外，大陸是美國出口液化天然氣（LNG）的第3大市場，也是全球第二大LNG進口國，若大陸為了報復川普對鋼鋁的懲罰性關稅，停止向美購買LNG，恐重創美國能源業者。

瑞德爾表示，大陸推動「煤改氣」政策後，在2017年成為全球第2大LNG進口國，若大陸認為對鋼鋁徵收重稅是不公平的交易，非常可能捨美國改向其他國家購買天然氣，包括澳洲、卡達、馬來西亞等。

瑞德爾說：「若失去中國這個買家，會給美國的能源產業在銷售上帶來很大的問題。全球還有許多國家銷售能源，中國完全可以向其他賣家購買液化天然氣。」

海尼根、可口可樂等大量使用鋁罐裝的飲料業者也警告，川普若對進口鋁材課徵關稅，將增加生產成本，而部分成本不可避免地將轉嫁到消費者身上。

(中國時報)