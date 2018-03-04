挺花蓮觀光 馬讚值得來

2018年03月04日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮震後硬體建設復原快速，但觀光產業復甦緩慢，前總統馬英九昨天搭火車到花蓮2日遊，預計造訪花蓮多個知名觀光景點，一下火車就直衝太魯閣國家公園走步道，對遊客拍照、問候均來者不拒，直呼：「花蓮很安全，值得來！」

直衝太魯閣走步道

馬英九說，震災重建需要的不只是捐款，要讓花蓮生活恢復正常，更重要的是人潮，他自己實地走訪花蓮各知名景點，覺得花蓮其實很安全、消費也不貴，真的很值得來，鼓勵民眾多來花蓮旅遊。

他也說，高中時曾來過太魯閣旅遊，對園內景色大感驚奇，後來有機會到美國造訪大峽谷，認為兩處是有趣對比，大峽谷的「雄」，太魯閣的「奇」，都是人間極品。媒體問及他對國民黨要推舉蔣萬安參選台北市長的看法，他幽默回應「推蔣萬安到花蓮來好了」，不忘藉機再為花蓮觀光宣傳。

花蓮縣長傅崐萁對馬前總統身體力行關心花蓮縣觀光，表示由衷感謝。他說，花蓮縣現在已十分安全，地景地貌都恢復昔日美麗市容，震災後的重建工作也按部就班進行中，目前花蓮縣最需要全國國人的關心。

行動台灣 牽手花蓮

傅崐萁強調，「行動台灣、牽手花蓮」，不論馬前總統走訪的太魯閣國家公園，或是七星潭、東大門夜市等，都是花蓮縣非常知名的觀光景點，國人只要觀光走進花蓮縣，就是對花蓮的最大支持力量。

同樣造訪花蓮的陳姓遊客，昨天1家4口趁著周末從新北市開車到花蓮。他說，雖然還是會怕地震，但花蓮大地震已經過去了，現在來最安全，而且花蓮真的很漂亮，只是沒想到還能遇到馬前總統，真的太巧了。

馬英九昨天上午行程集中在太魯閣國家公園，接連造訪砂卡礑步道、燕子口步道、布洛灣環流丘步道等3處熱門步道，下午因私人行程趕回台北，今將在回到花蓮繼續旅遊行程，預定到花蓮美崙山健走，再到花蓮市區。

太管處要找回遊客

太魯閣國家公園管理處長楊模麟指出，受到花蓮大地震影響，入園人數慘兮兮，2月入園人數僅18萬5千人，相較去年同期44萬人，足足少了近6成，其中以團客數量減少最多，因遊客回溫慢，太管處將規畫系列活動及導覽行程，重拾民眾對太魯閣的熱愛，把遊客找回花蓮。

(中國時報)