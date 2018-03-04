台灣燈會 將招徠6萬國際旅客

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中國時報
／台北報導

邁入第29年、曾獲美國Discovery頻道推薦為全球最佳節慶之一的台灣燈會，前天由總統蔡英文點燈揭開序幕，交通部觀光局指出，今年有日本、韓國的花燈參展，且與日本、香港及東南亞旅行社合作，包裝台灣燈會行程，預估能吸引超過6萬名國際旅客來台。

台灣燈會自3月2日起，一連展出10天，每天除了縣府廣場前的主燈區及故宮南院燈區璀璨展演外，也有許多精采表演。今年台灣燈會除主燈「忠義天成」外，還有副燈台灣幸福驛站與朝日合鳴、光環境燈區、迎賓門燈區、傳統燈區、歡樂燈區、創意燈區、愛之都燈區、海灣旅遊燈區、日出曙光燈區及國際友誼燈區等，供民眾欣賞。

觀光局邀請日本北海道曾獲「北海道YOSAKOI」祭典獎項的隊伍北海學園大學、夢想漣，以及富有傳統特色的日本三重縣安濃津「嘉們」（KAMON）、名古屋學生隊「魚虎」、高知縣知名表演團體「HONIYA」等5支表演團隊，參加踩街和演出，讓燈會更國際化。

觀光局表示，為吸引更多國際旅客參與台灣燈會，祭出多項優惠措施，凡於燈會期間來台的國際旅客，可獲得小提燈及嘉義在地名產伴手禮。此外，也與日本、香港及東南亞等國外旅行社合作，包裝台灣燈會優惠行程，估計能吸引6萬名以上國際旅客來台。

主燈區的「國際友誼燈區」，觀光局邀請北海道札幌市、三重縣、名古屋、香川縣、東武集團（東京晴空塔）、近鐵集團、韓國Hope Company等日本、韓國單位參展。其中為與東京睛空塔相互輝映，今年也再度邀請台北101大樓共襄盛舉，以雙塔彰顯兩國堅定的情誼。

(中國時報)

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