台大校園徵才 253廠商搶人

2018年03月04日 04:10 中國時報 簡立欣 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

國立台灣大學昨舉辦2018校園徵才博覽會，共吸引253家企業、403個徵才攤位，提供超過2萬個職缺，校方表示403個攤位「秒殺」，「一開放申請8秒鐘就全數額滿」；另外因應政府的「新南向」政策，首度設置新南向專區，廠商紛紛開出高薪徵求外派人才。

台大椰林大道昨日早上擠滿各廠商徵才人員，今年博覽會主題是「智能融合新經濟，驅動人才大變革」，攤位區分為多元產業、金融、資訊科技、人力仲介等專區；另有62家企業在台大各教室舉辦說明會，也有18家企業直接帶學生前往公司或工廠實地參訪。

今年釋出最多職缺的仍然是科技業，宏達電預計招募250位產品設計、商業管理、工程等領域人才；宏碁、聯華電子、台積電等也釋出許多職缺。

台大代理校長郭大維表示，人工智慧議題火紅，大數據、物聯網等也影響各個產業發展，「未來只有跨界融合、創新，才能在市場困境中脫穎而出。」台大已成立產學合作辦公室，未來會「一站式」服務同學也服務廠商。

另因應政府新南向政策，台大校園徵才博覽會首度設置新南向專區，吸引在越南、印尼、馬來西亞設廠的廠商擺攤。佳世達科技徵才人員指出，馬來西亞、泰國等地除需管理、基礎建設工程人才，也希望吸引生醫領域新血，以彌補當地醫療資源較缺乏的困境。

台灣世曦鎖定新住民第二代或僑生族群，開出碩士畢業百萬年薪，希望找到身兼工程專業及英語和新南向國家語言專長者。

而中華航空配合機隊營運需求，宣布107年度將招募100名機師，首場校園招募活動昨從台灣大學就業博覽會展開，由現役機師暢談飛行生涯，分享從報考面試、受訓過程、上線飛行等實戰經驗。通過各階段考試且錄取的培訓機師，經過約2年的訓練考核，即成為合格副機師，屆時平均月薪可達約新台幣22萬元。

(中國時報)