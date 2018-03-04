布局全球 中信金攬才互動熱絡

2018年03月04日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

金融業「薪」情好，中國信託金控昨日參加台大校園徵才，宣示人才招募計畫開跑，由中國信託銀行法金暨國際事業副執行長黃毅首次前進校園與年輕求職者面對面，分享從理工背景轉戰商研所、近20年海外工作經驗，吸引眾多青年學子參與，互動熱烈。

中國信託今年開出職缺，包括儲備幹部（簡稱MA）、理財專員、APP程式設計師、精算財務分析人員、保險業務員等上看5,000人，而為因應數位金融浪潮，與大數據、AI開發工程師、數據科學家、商業分析師、數位行銷人員等相關類別，亦為今年度擴大徵才之重點。

黃毅與在場年輕求職者暢談，他自口大土木系畢業後轉戰商研所，及近20年海外工作的酸甜苦辣。他鼓勵年輕人要具備國際視野，更要膽大心細選擇能讓自己能持續成長、提升格局與視野的職場環境，並保持工作與生活平衡，培養冷靜面對各種挑戰與壓力，適應不同環境與文化的人格特質。

中信金近年來持續拓展業務版圖，提供中國信託員工更多國際歷練的舞臺，身為台大校友的黃毅除了分享海外工作經歷外，亦藉此次機會鼓勵母校學弟妹可以申請MA、法人金融ARM、海外風險規劃人員等與國際接軌之職務，把握從臺灣跨足國際舞臺之機會。

另外，上看百萬年薪的MA計畫，透過2年的紮實養成訓練與系統性輪調栽培，迄今已為中國信託培養出數百位年輕優秀MA，今年亦預計招募50位菁英專才，因應中國信託「強本、跨業、跨區」策略布局，期望延攬更多海內外不同領域、國籍，具「高適應性、高移動力、高企圖心」三高特質跨界菁英加入。

中國信託將在3月17日，於南港中國信託金融園區舉辦「金控總部說明會」，由中信金高階主管親自與報名參加之求職者說明願景及未來發展策略，並安排各事業單位主管及MA學長姊進行分組座談與經驗分享。

(中國時報)