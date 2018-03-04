房屋帶看費 客戶得自己繳

2018年03月04日 01:15 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

房市景氣直落，房仲業難撐，新北市有房仲業者為減輕成本負擔，將社區管委會向房仲業者收取的百元「帶看費」轉嫁給看屋民眾。房仲業者表示，若最後有成交，會將帶看費退回；但專家建議，雙方最好白紙黑字約定清楚收費狀況，避免產生爭議。

新北市張姓民眾，日前向新北市「租屋超市」房仲業者約看新莊區的某一社區，房仲業者表示，該社區每次看屋，需繳交100元的「帶看費」。張姓民眾到了該社區時，請管委會出示營業登記，但管委會強調他們為非營業，無營業登記證，且主要向仲介收取費用，而非看屋民眾。最後張姓民眾還是繳交這筆帶看費，社區開立收據上面寫的收費項目是「代收代付電費」。

專家籲 白紙黑字約定

「租屋超市」店長郭先生表示，包括新莊副都心、頭前重畫區、歐洲村等，大約有5至6成管委會都會收取帶看費，金額50元到100元不等，這個部分在帶客戶去看屋前就會告知，不會到了現場才說明；有時真的忘了告訴客戶，也會自行支付這筆帶看費。

郭先生說，由於公司專門經營租賃，有時一天帶看5至6組，如果每組客戶帶看都要收個60元、100元的帶看費，整個月下來費用不算少，但基本上如果帶客戶看屋最後有成交，帶看費會從房客給仲介的佣金中扣除。

「景氣好的時候，台北市頗多收取帶看費的狀況，近期已較少了。」中信房屋行銷企畫部副理江龍名說，過去景氣好，有些豪宅規格的大樓，或是優良社區，為了以價制量篩選住戶，的確會收取帶看費，但2015年房地稅合一後，這樣的狀況就一路減少。

景氣差 業者減輕成本

江龍名分析，過去為了搶成交，這筆費用多半由房仲吸收，也許是因為覺得成交機會不高，房仲業者不願負擔這筆成本，但若是準承租方，也許最後還是會自行吸收，至於費用是否真會在成交後扣除，建議白紙黑字講清楚，避免後續爭議。

消基會董事長游開雄指出，通常房仲業者帶看屋，會有2種報酬方式，一種是帶看就給予報酬，另一種是成交才有報酬，如果仲介業者要求消費者負擔這筆帶看費用，就要看資訊是否有充分揭露、於雙方合意下負擔。

(中國時報)