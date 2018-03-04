收費沒營業登記 管委會恐逃漏稅

2018年03月04日 01:15 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

社區管委會向房仲收取帶看費，雖然屬於雙方合意的契約行為，但只要對社區以外的非住戶收費，就屬銷售性質。國稅局指出，管委會依法應辦理營業登記及繳納營業稅，營業額20萬元以上則需開立發票，如社區未登記也無繳稅，恐涉及逃漏稅，經查證屬實，依法可開罰。

財政部台北國稅局指出，社區管委會收取費用要看對象，如果是自己的住戶，由於管委會是由住戶成立，就沒有營業稅的問題，但有些大樓外牆對外出租、架設基地台、甚至對來看屋的仲介和訪客收取費用，都為管委會對外銷售的性質，屬於營業稅的課徵範圍，應依《營業稅法》第28條規定辦理稅籍登記，未登記者，可處3000元以上3萬元以下罰鍰。

國稅局指出，倘若管委會平均每月營業額超過20萬元，需開設統一發票給付費的消費者，但若未達20萬元，依法免用統一發票，可開立普通收據；一旦逃漏稅經查證屬實，除了要補交稅金外，亦要依照不同的倍數加乘漏稅額開罰。

消保處消保官王德明表示，由於管委會本身並非企業經營者，不見得能夠適用《消保法》約束，這種作法多半是社區為了維護安寧，希望能夠以價制量。

只不過，同樣是看屋行為，為何房仲業者帶看就要收費，屋主自己帶看就不用收費？且收費後費用如何處理，是否真如收據上所載作為社區電費之用，也無從得知。

永然聯合法律事務所所長李永然則指出，「這種收費，其實是巧立名目」，社區本來就有保全或物管公司維護社區，為何還需要收取帶看費？如果真要收費，管委會是否真善盡監督把關之責？內控管理應有所成效，過去有很多類似案例，做法實在觀感不佳。

(中國時報)