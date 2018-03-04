越籍老闆娘遭槍決 2子目擊

2018年03月04日 04:10 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

旗山一家早午餐店越南籍陳姓老闆娘，收留離婚越南同鄉女員工阮姓女子，卻引發阮女前夫蕭男與她結怨，埋下殺機，蕭男3日一早持槍到早餐店，行刑式對陳女頭部槍擊，陳女眉心中彈倒臥血泊，2名幼子全程目擊，陳女送醫不治。蕭男犯案後，寫遺書交代行凶動機，指陳女「插手家務事」，隨即駕車逃逸，警方全力緝凶中。

警方指出，30歲的陳姓老闆娘，2年前頂下高雄市旗山區延平一路的早午餐店營生；她留用老員工阮女，因同是來自越南的新住民，在異鄉生活打拚，情同姊妹。

同鄉女離婚 她收留

去年底阮女遭蕭男家暴，向法院聲請保護令，蕭要求撤銷，否則就要離婚，阮女拒絕，由陳女當離婚證人，今年初阮女簽字離婚後，就借宿在陳女家，只留女兒與前夫同住。

蕭認為是陳女慫恿前妻離婚，多次到店裡恐嚇別管家務事，還要求開除阮女。但陳女未理睬，蕭男就在外放風聲：「早餐店要收起來了，因為我會來開槍」。

阮女不堪前夫騷擾，只好回頭求和，但陳姓老闆娘仍仗義一路相挺、保護她，令蕭極為不滿，認為陳女阻撓。

昨日早上7時30分，蕭騎車到早餐店，走向點餐櫃檯，用台語譙罵「妳很搖擺」後，拿槍朝陳女頭部開1槍，接著槍口轉向阮姓前妻開第二槍，被阮女躲過；第三槍卡彈，子彈未擊發，阮女大膽用手撥開槍枝逃跑，蕭犯下槍擊案，也匆忙逃逸。

當時陳女公公擔心媳婦又遭蕭騷擾，騎車到早餐店關心，還與蕭擦身而過；陳女讀小學三年級和幼稚園的兩個兒子，在店內目睹媽媽遭槍擊過程，驚嚇不已。警方到場發現，地上血跡斑斑，店內一片凌亂，隨即調閱監視器鎖定蕭男全力緝凶。

子彈卡眉心 枉斷魂

陳女送醫搶救，因子彈卡在眉心，不能動刀，家屬決定放棄急救，下午4時許，宣告不治。

警方表示，45歲蕭男過去是砂石車司機，因涉嫌《廢棄物清理法》官司纏身賣車，待業在家，研判蕭可能受到失業和離婚的雙重打擊，憤而行凶，犯下槍擊命案。

(中國時報)