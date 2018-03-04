3姊妹來台打拚 相依剩2人

2018年03月04日 04:10 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

越南籍陳姓死者嫁來台灣十多年，肯做肯拚、刻苦耐勞，對公婆又孝順，是大家口中好媳婦、好老闆，還是自己親妹的媒人，上個月才牽線小妹嫁到旗山，連同親姊姊，一家三姊妹在台相依作伴，沒想到這次仗義為員工挺身而出，遭槍擊身亡，命喪異鄉。

發生槍擊案的早午餐店，在地經營十多年，陳女接手經營2年多來，因她熱情好客，口碑不俗，生意應接不暇，從事保全業的丈夫也全力支持，有空就到店裡幫忙。

陳女乾媽說，陳女每天早上5點多起床，一個人先到早餐店備料，等員工來上班，是員工眼中好老闆；晚上還到夜市打工賣牛排，肯打拚、勤勞刻苦，對公婆又孝順，沒想到為了挺身護同鄉員工發生憾事，親友和鄰居非常不捨。

陳女姊姊是嫁給旗山的雷姓家族，小妹也將嫁作台灣媳婦，原本三姊妹在台作伴，沒想到「老二」中槍身亡，讓姊妹傷心不已；日前陳女才剛過30歲生日，臉書都是與朋友慶生照，成了最後一個生日宴。

阮姓女子對前夫槍殺老闆，自責說：「離婚是我們夫妻自己的問題，他不好好反省，卻要怪別人」。蕭男還要老闆不要收留她，陳女卻對前夫說：「她是我員工，但下班是朋友，我不可能丟一個朋友不管。」

鄰居說，這麼愛護家人、朋友、員工，仗義執言，卻惹禍上身，無辜喪命，讓人唏噓。

(中國時報)