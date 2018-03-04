3姊妹來台打拚 相依剩2人

陳姓老闆娘的早餐店成了命案現場，鑑識人員到場勘驗。（郭韋綺攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

越南籍陳姓死者嫁來台灣十多年，肯做肯拚、刻苦耐勞，對公婆又孝順，是大家口中好媳婦、好老闆，還是自己親妹的媒人，上個月才牽線小妹嫁到旗山，連同親姊姊，一家三姊妹在台相依作伴，沒想到這次仗義為員工挺身而出，遭槍擊身亡，命喪異鄉。

發生槍擊案的早午餐店，在地經營十多年，陳女接手經營2年多來，因她熱情好客，口碑不俗，生意應接不暇，從事保全業的丈夫也全力支持，有空就到店裡幫忙。

陳女乾媽說，陳女每天早上5點多起床，一個人先到早餐店備料，等員工來上班，是員工眼中好老闆；晚上還到夜市打工賣牛排，肯打拚、勤勞刻苦，對公婆又孝順，沒想到為了挺身護同鄉員工發生憾事，親友和鄰居非常不捨。

陳女姊姊是嫁給旗山的雷姓家族，小妹也將嫁作台灣媳婦，原本三姊妹在台作伴，沒想到「老二」中槍身亡，讓姊妹傷心不已；日前陳女才剛過30歲生日，臉書都是與朋友慶生照，成了最後一個生日宴。

阮姓女子對前夫槍殺老闆，自責說：「離婚是我們夫妻自己的問題，他不好好反省，卻要怪別人」。蕭男還要老闆不要收留她，陳女卻對前夫說：「她是我員工，但下班是朋友，我不可能丟一個朋友不管。」

鄰居說，這麼愛護家人、朋友、員工，仗義執言，卻惹禍上身，無辜喪命，讓人唏噓。

(中國時報)

越籍老闆娘遭槍決 2子目擊 機器人自動幫你炒幣 逾500人上當

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。