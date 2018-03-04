機器人自動幫你炒幣 逾500人上當

2018年03月04日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

今年初網路出現「ETHVINEX套利終端交易」投資項目，標榜靠「自動炒幣交易機器人」，最低投資2000元，7天可獲利20％的誘人紅利，讓許多投資客蜂擁投入資金。農曆年後，警方證實這是詐騙手法，大學生辛苦打工錢被騙，警政署統計，全台超過500人受騙，總財損逾千萬元。

警方說，受害人多在40歲以下，不少是社會經驗不足，又想一步登天賺大錢的大學生，都是貪念所致，「天下沒白吃的午餐啦！」警方也笑說，7天就能躺著獲利20趴，「這連股神巴菲特也辦不到！」全案正由刑事局擴大偵辦，呼籲民眾勿再受騙。

警政署165反詐騙專線指出，受騙民眾都是受到「門檻低、獲利高」吸引，該「ETHVINEX」網站強調「研發套利機器人」，會自動逢低買、逢高賣，保證投資者固定每周獲利20％，強調一次性小額投資，7天領20％，吸引民眾在年初開始投資。

警方說，起初投資者確實收到紅利，但靠的是「挖東牆補西牆」的龐氏詐騙手法，農曆年前大舉吸引資金流，年後捲款落跑。從上月22日，開工上班後，全台湧現ETHVINEX的詐騙報案潮，每天至少50件，每筆財損從2000至93萬元不等。

嘉義葉姓大學生，年前在同學間集資6萬元投資，原預期開工後可進帳1萬2000元，還計畫在臉書開直播，宣傳這種「在家躺著賺」的賺錢管道。然而當初加入的投資LINE群組，聯絡人已失去音訊，才驚覺受騙。他說：「同學向他追債，不知道要去哪裡籌錢還他們」。

台中林姓男子平時就買賣比特幣賺價差，心想有機器人能代操，便一次投入93萬元坐等獲利，卻血本無歸。

(中國時報)