陳竹音懷疑姊遭性侵殺害

陳竹音（右）的姊姊（左）半裸陳屍在大樓頂，她透過昔日照片流露出姊妹情深。（翻攝自陳竹音臉書）

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中國時報
╱連線報導

特技演員陳竹音有精神障礙的姊姊，失蹤21天後被發現死在一處銀行頂樓，且下半身裸露有擦傷痕跡，陳竹音在臉書PO文質疑姊姊有被性侵殺害的可能，痛批政府沒有重視精障者安置問題：「一定要出人命才重視嗎？」。檢警調查後，將本案列為重大刑案處理，詳細死因仍待擇日解剖。

龍發堂住持釋心善質疑，高市衛生局曾承諾會妥善安置和追蹤每名堂眾後續生活，如今發生這種事，大家不敢置信，「高雄市衛生局在哪裡？」

高市衛生局說，一切依法定程序清空，作法毫無爭議。基隆市衛生局曾與3位家屬座談並提供相關轉介資源，原有意轉介安置基隆陽基醫院，但家屬2月4日帶回陳女時，表示過年後才要安置；2月9日陳女曾到部立基隆醫院看診，隨後說要自行走走，未料卻失蹤。

檢警調查，陳竹音的姊姊被發現時躺在銀行11樓頂的機房旁，雙腳蜷曲，上半身著衣，下體至下身赤裸，下肢有擦傷，脖子無勒痕等痕跡，皮膚已乾縮，未發現明顯致死外傷，現場還有風乾的排泄物與死者部分衣物。

雖然檢警仍在調查，但陳竹音卻認為姊姊很有可能遭人性侵後殺害，更在臉書上貼出自己繪製的死亡現場圖，指姊姊若是頭部因撞擊或因外力掐頸致死，都無法排除可能性，更何況下半身呈赤裸，死狀可疑不自然。

檢警表示，初步勘查現場無打鬥痕跡，死亡時間應在近10天內。法醫相驗指出，遺體外觀無明顯外傷，無法確定死因，除採集下體及指甲檢體進一步檢驗，將擇日解剖釐清死因，警方正擴大調閱周邊監視器釐清案情。

(中國時報)

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