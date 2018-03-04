認詐助理費 竹市議員顏政德交保

2018年03月04日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市議員顏政德被控涉嫌以姪子、姪媳做人頭，詐領助理費百餘萬元，涉犯貪汙罪，檢方調查搜索後，向法院聲請羈押，顏政德當庭認罪，法官3日裁定40萬元交保，限制住居和出境、出海，並不能與姪子、姪媳接觸，若違反可羈押。

形象清新，問政犀利的顏政德，交保後手機未通，無法取得回應。檢方調查，顏政德涉嫌利用姪子、姪媳當議員人頭助理，自2015年2月至2017年3月，向議會申請每月3至4萬元助理費，提款卡由他保管並提領，不法所得105萬多元。

新竹地檢署檢察官邱志平2日指揮調查站人員，搜索顏政德服務處、住宅與姪子、姪媳住宅，並將3人陸續帶回偵訊。經查顏的姪子有固定工作；姪媳則是家庭主婦，百餘萬元不法所得中，姪子人頭戶約89萬多元；姪媳則佔16萬多元。姪子供稱確實有替顏政德處理部分議員工作，但姪媳坦承是人頭。

檢方指出，顏政德等人複訊後，有部分疑點需釐清，為防串證向新竹地院聲請羈押3人。不過，顏在羈押庭中當庭向法官認罪，並表示願意繳回犯罪所得，法官認為已沒有羈押必要，裁定顏政德和姪子、姪媳各以40萬、5萬、3萬交保，並要求顏政德不能與姪子、姪媳接觸。

顏政德2010年當選北區武陵里里長，2011年獲聘北區調解委員會委員，2014年當選新竹市議會第9屆議員。

(中國時報)