台中 神岡區－老班長山東味 一吃就上癮

2018年03月04日 01:15 中國時報 黃國峰 ）

台中市神岡區中山路有家「吳班長」川菜餃子囍宴會館，店內道地山東餃子是一大特色，老闆吳繼嗣堅持正統山東味與手工擀皮，吃起來超有飽足感，不但遠近馳名，許多北方第1、2代更因此成為忠實顧客。

曾在清泉岡基地服役、班長退伍的吳繼嗣開玩笑說，因退伍後還想繼續當班長，店名才取名「吳班長」，加上喜歡做菜，在軍中服役時跟著山東籍老班長學包餃子，學到道地的山東餃子製作方法，退伍後又到飯店學煮川菜，後來回到基地附近開餐廳，迄今已20年。

堅持傳承老班長正統的山東味，吳繼嗣以韭黃、後腿肉混合少量蔥花、薑絲為內餡，一口咬下，後腿肉湯汁立刻流瀉，細嚼慢嚥後，韭黃淡淡香氣緩緩擴散且不帶腥味，加上手工擀製的餃子皮Q彈有嚼勁，成為老饕必點招牌美食。

吳繼嗣說，要包出好吃的水餃，食材相當重要，選用新鮮溫體豬後腿肉是第一要件，餡料攪拌時一定要非常均勻，最後淋上特選香油鎖住味道，另在水煮時需點水2次，全部過程要在5分鐘完成，煮太久皮容易爛，失去彈性，每個環節都掌握好，就能做出吮指留香的水餃。

地址：台中市神岡區中山路1353號

電話：(04)25622241、25624581

營業時間：上午11點至下午2點、下午5點至晚間9點，不定期公休

售價：1顆6元，至少需點15顆

(中國時報)