桃園 桃園區－臭餃子噴香夠味

來安可特色餃子館，招牌臭豆腐口味是超人氣商品。（蔡依珍攝）

友善列印
中國時報

誰說餃子只有香的！桃園「來安可特色餃子館」販售各式特別口味的餃子，招牌臭豆腐口味多汁又美味，一口咬下，臭豆腐「香」氣溢滿口腔，伴隨微辣在嘴裡延伸，是店內超人氣商品，日銷200顆，雖然藏身巷弄，每到用餐時間，人潮總是絡繹不絕，還吸引不少外縣市民眾聞「臭」而來。

29歲老闆胡哲維從小就愛在廚房裡跟著媽媽打轉，外文系畢業後當業務，卻一直無法忘懷餐飲，閒暇之餘到職訓局學習西餐課程，努力考上證照後，決定辭職轉當廚師，礙於西餐成本太高，選擇平常就常接觸的中式餐飲小吃店下手，「講到最能代表台灣的特色美食，當然非臭豆腐莫屬！」

為了做出超美味臭豆腐水餃，胡哲維特別拜師學藝，先熬煮臭豆腐後再剁碎拌炒才會噴香夠味，放涼混入生絞肉拌餡料開始包，包好的「臭餃子」限定用煎的、不能水煮，搭配酥脆有嚼勁的外皮和澎湃飽滿內餡，一口咬下還會在口中爆漿，一推出就成為人氣美食。

除了臭豆腐內餡，店內還有咖哩、九層塔、玉米，就連傳統高麗菜、韭菜水餃，也都加入不傳祕方，好吃又飽滿的各式餃子，不少在地人一吃成主顧，紛紛在網路推薦，吸引許多外縣市饕客也前來嘗鮮。

地址：桃園市桃園區慈文路260號

電話：(03)3557229

營業時間：上午11點至下午2點、下午5點至晚間9點，周日公休

售價：8顆60元、10顆75元、12顆90元

(中國時報)

台中 神岡區－老班長山東味 一吃… 雲林 北港鎮－阿珠20年水餃 獨家…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。