桃園 桃園區－臭餃子噴香夠味

2018年03月04日 01:15 中國時報 蔡依珍 ）

誰說餃子只有香的！桃園「來安可特色餃子館」販售各式特別口味的餃子，招牌臭豆腐口味多汁又美味，一口咬下，臭豆腐「香」氣溢滿口腔，伴隨微辣在嘴裡延伸，是店內超人氣商品，日銷200顆，雖然藏身巷弄，每到用餐時間，人潮總是絡繹不絕，還吸引不少外縣市民眾聞「臭」而來。

29歲老闆胡哲維從小就愛在廚房裡跟著媽媽打轉，外文系畢業後當業務，卻一直無法忘懷餐飲，閒暇之餘到職訓局學習西餐課程，努力考上證照後，決定辭職轉當廚師，礙於西餐成本太高，選擇平常就常接觸的中式餐飲小吃店下手，「講到最能代表台灣的特色美食，當然非臭豆腐莫屬！」

為了做出超美味臭豆腐水餃，胡哲維特別拜師學藝，先熬煮臭豆腐後再剁碎拌炒才會噴香夠味，放涼混入生絞肉拌餡料開始包，包好的「臭餃子」限定用煎的、不能水煮，搭配酥脆有嚼勁的外皮和澎湃飽滿內餡，一口咬下還會在口中爆漿，一推出就成為人氣美食。

除了臭豆腐內餡，店內還有咖哩、九層塔、玉米，就連傳統高麗菜、韭菜水餃，也都加入不傳祕方，好吃又飽滿的各式餃子，不少在地人一吃成主顧，紛紛在網路推薦，吸引許多外縣市饕客也前來嘗鮮。

地址：桃園市桃園區慈文路260號

電話：(03)3557229

營業時間：上午11點至下午2點、下午5點至晚間9點，周日公休

售價：8顆60元、10顆75元、12顆90元

(中國時報)