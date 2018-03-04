雲林 北港鎮－阿珠20年水餃 獨家配料好爽口

2018年03月04日 01:15 中國時報 張朝欣 ）

雲林縣北港鎮阿珠水餃店已有20多年歷史，老闆娘陳月珠結合台灣味與眷村口味，內餡混合一定比例的豬前、後腿肉，加上蔬菜與獨家配料，吃起來爽口不脹氣，每天可賣3000顆以上，是在地老饕的最愛。

位於北港運動公園旁的阿珠水餃店，每到用餐時間總門庭若市，老顧客大多點水餃搭配酸辣湯，水餃爽口不油膩，讓人一口接一口，酸辣湯料多實在，曾有人一口氣吃完50顆水餃還意猶未盡，外帶回家與家人分享。

陳月珠說，她曾向眷村友人學習包水餃，再加入南部在地口味，因此水餃結合台灣與眷村風味，因水餃最怕吃多會膩，她特別選用豬前腿與後腿肉混合後，加入高麗菜或韭菜與獨家配料，吃起來非常爽口。

她強調，食材供應來源都是認識並配合20年的老朋友，確保品質穩定，水餃更是現包現煮現賣，而且店內所有料理均未添加人工調味品，鮮味都來自食材本身，就是讓顧客吃到最新鮮健康的美味，即使每天吃也不會膩。

搭配水餃的湯品以酸辣湯最受歡迎，其他還有玉米濃湯、魚丸湯、金針湯等多樣選擇。

地址：雲林縣北港鎮民治路美食街38號

電話：(05)7822063、0911372666

營業時間：上午9點半至下午6點半，不定期公休

售價：水餃1顆4元

(中國時報)