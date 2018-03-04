高雄 岡山區－大娘道地外省味 擄獲眷村人的胃

2018年03月04日 01:15 中國時報 郭韋綺 ） 本報訊 ） 本報訊

高雄市岡山區維仁路「大娘水餃」老闆娘王玲，來自大陸餐飲世家，家族在安徽省經營大酒店，各種名菜都難不倒她，擅長包餃子的她把家鄉味帶進台灣，道地外省口味，立刻擄獲不少眷村人的胃，找回記憶中小時候的味道。

王玲笑說，她是豪爽耿直的北方人，左鄰右舍都稱她「王大娘」，索性把綽號當店名，但其實她個性龜毛、注重細節，包餃子從不假他人之手，除了掐緊每顆餃子餡料比例，褶子也都得對稱，不僅如此，肉餡也都親自採購黑毛豬前腿肉，這樣才能讓顧客完全吃到肉香，攪拌肉餡的過程也馬虎不得，得肉菜混合有黏勁，口感才會飽滿多汁。

辛香料配方則是王玲家傳獨門祕訣，所有香料均從大陸進口，所以跟台灣在地水餃口味有區別，醬料及辣椒也是她親手自製，吃過的顧客都讚不絕口。

老顧客秦先生說，他曾到中國出差，大娘炒的辣椒很道地，香氣十足、不嗆喉嚨，雖辣卻很順口，除了高麗菜、韭菜水餃外，還有辣子雞丁麵、北京炸醬麵、餛飩湯及各種小菜、滷味，身為眷村子弟，吃到道地外省菜的味道，覺得格外幸福。

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地址：高雄市岡山區維仁路100號電話：（07）6227092營業時間：上午10點至晚間10點售價：熟水餃1顆5元、生水餃1顆4.5元

(中國時報)