台北燈節 西門踩街北門放閃

2018年03月04日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北燈節邁入尾聲，重頭戲踩街遊行3日盛大登場，共55組表演團隊熱情參與，加上好天氣，許多民眾攜家帶眷、家長都紛紛將孩子扛在肩上，佔滿了封街的中華路兩旁，萬頭鑽動好不熱鬧，宛如嘉年華盛會。

1800人遊行宛如嘉年華

台北市長柯文哲致詞表示，今年以「狗然厲害」為主題，有許多團體加入展現台北市多元文化，也感謝台北市各局處、各企業協助，讓燈節與遊行能成功，期許今日順利閉幕。隨後與夫人陳珮琪走在遊行隊伍前頭，帶領超過1800人的遊行大隊走上西門町街頭。

柯Ｐ逗狗 即興玩飛盤

而金狗旺旺年，毛小孩是主角，台灣飛盤狗協會號召101對狗與主人參與遊行，柯文哲也和毛小孩上演一段拋接飛盤的互動，有趣的是柯文哲不熟悉丟飛盤，表演的狗狗多跑了好幾趟，讓民眾不禁失笑。

除了毛小孩外，還有多組專業表演藝術團體加入，如采風樂坊、特技空間等，另外各校的鼓號樂旗隊與儀隊，也在遊行隊伍中登場，如果兒童劇團也以扮裝「汪」偶在遊行隊伍中陪伴市民朋友，讓遊行中的每一刻都充滿愉悅與歡笑。

緊接在遊行之後「愛你愛妳、幸福點燈」活動，也在北門展演區展開。柯文哲從西門移動到北門，號召現場民眾舉起手機閃光燈或手中的提燈指向天空，透過空中影像的拍攝，完成巨大狗型燈海，打造人型燈籠地景壯舉。

不少民眾表示，今年清晨4時半就到場卡位，很開心台北市也有自己的元宵活動，能看到熱鬧的西門町也是很有趣的經驗。為期9天的台北燈節也將在4日閉幕，民眾可儘速到場賞燈。

(中國時報)