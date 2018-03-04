龍潭迎古董 2000人熱鬧踩街

龍潭迎古董嘉年華3日舉辦，共38隊近2000人參加，桃園市長鄭文燦（中）加入「浪漫臺三＠桃園」隊伍，一起遊行、踩街。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

「2018龍潭迎古董接財神」3日在龍潭市區登場，共38隊近2000人參加，各隊伍遊行踩街，並裝扮成八仙過海、老鼠討新娘、草蜢撩雞公等主題，過程吸引大批民眾圍觀，見證從日據時代延續至今的龍潭盛事。

鄭文燦領軍 38隊參加

桃園市長鄭文燦表示，龍潭是桃園具代表性的客庄，「迎古董」是日據昭和時代龍潭居民在農忙之餘發展出來的娛樂活動，當時龍潭分為上、下街，各自以當地鄉紳外表或姓名諧音製成造型道具置於牛車遊街，相互揶揄，是街坊鄰居間維繫情感的活動。

鄭文燦說，雖然活動一度停止，但經過市府努力再度續辦，並加入創新元素，結合元宵祭祀財神的信仰，宣布明年將提高預算，從今年報名每隊補助1萬元材料費提高至2萬元，吸引更多隊伍參加，也讓隊伍踩街更熱鬧。

首先登場的「浪漫臺三＠桃園」，由鄭文燦和客家事務局長蔣絜安及龍潭區長鄧昱綵領軍，高達3米的大型花車載著龍潭大平紅橋、茶園及聖蹟亭，呈現龍潭美景。

龍元宮遶境 千人擲筊

其他隊伍則以姓氏諧音取笑對方的「發鹵楊」、「好鬥牛」及逗趣的「草蜢撩雞公」或是八仙過海、老鼠討新娘、以及喜氣洋洋的貓狗招財等。因從幼兒園小孩到爺爺奶奶都有參加，遊街過程也相當熱鬧，更吸引不少路人圍觀。

4日在龍潭龍元宮還有千人擲筊、迎財神遶境及迎母金補財庫等活動，蔣絜安也歡迎民眾到龍潭沾沾喜氣，體驗龍潭人的過年，「2018龍潭迎古董接財神」臉書粉絲專頁查詢活動細節。

(中國時報)

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