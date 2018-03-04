家扶兒爭氣 要當正義檢察官

2018年03月04日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

24歲林欣儀，因高一時家中遭逢變故接受彰化家扶中心扶助，就讀中正大學法律研究所二年級的她，日前通過律師高考和司法官特考雙榜，立志要當檢察官為弱勢伸張正義。

彰化家扶中心3日在和東國小舉辦大專與高中家扶兒助學金頒獎典禮，全縣共計592名扶助學生受獎；許多家扶兒在逆境中奮力向上、脫貧翻轉人生的故事令人動容。

父車禍重創 母扛家計

林欣儀就讀彰化女中高一時，曾因車禍重創腦部的父親，因服藥後遺症引發腦膿瘍，從此出現失智與癲癇症狀無法工作，經濟重擔落在母親一人身上，每天幫人洗碗、顧服飾店和做家庭手工支撐家計。

工讀拚出路 翻轉人生

藉著努力讀書爭取獎學金，在學校系辦工讀賺生活費，再加上家扶助學金，林欣儀和妹妹很少讓母親擔心。大四那年她開始準備考試，去年10月順利通過律師高考，接著一鼓作氣連過三關，今年1月司法官特考放榜，她排名第71，由於尚未完成論文，將申請明年8月再北上受訓，希望分發後能留在台北多接觸不同型態的大案。

林欣儀說，父親發病讓幸福家庭一夕變調，但她仍深覺自己比別人幸運，立定志向學法律，因為有家扶與社會的資助，讓她的夢想不致中斷，她原本一心一意只想當法官，但大學時期聽取許多學長姐返校分享後決定改當檢察官，能主動出擊伸張正義，工作內容比較多元有挑戰、且在辦案過程中更有機會接觸經濟弱勢家庭，並幫助他們改變現狀。

(中國時報)