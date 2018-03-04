民進黨擬推林慧如角逐斗六市長

2018年03月04日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣斗六市長選舉被視為民進黨的艱困選區，迄今尚未綠化過，黨內初選乏人問津，黨中央祕書長洪耀福日前南下雲林參加縣黨部新春團拜，與雲林縣長李進勇闢室密談，兩人達成共識，積極勸進現任縣農業處長林慧如出征，林正陷入長考。

辦初選無人登記

即使民進黨已在雲林執政12年多，且近3屆縣長選舉，民進黨在斗六得票數都領先對手，不過，斗六市長始終是藍營，現任市長謝淑亞兩任屆滿，下屆是全新局面，民進黨人選迄今難產，初選無人登記。

雲林縣黨部積極徵詢人選，包括已在基層耕耘許久的雲林縣議員李建昇，不過，他明白表態志不在此，殷盼更上一層樓問鼎議長。

立委劉建國也協助尋覓適合人選，該陣營最後力勸在本屆以5000票飲恨的前斗六市代表會主席許百芳重披戰袍，許評估黨內整合等問題，後來還是作罷。

洪耀福日前參加雲林縣黨部及黨公職人員新春團拜，特地和李進勇闢室密談，商討的就是斗六市長人選，兩人最後共識，將徵召林慧如上戰場，當下即徵詢並力勸林為黨出征。

林尚未答應出戰

但是，林慧如尚未答應，她3日面對記者詢問，不否認黨確實希望她出戰，然而有許多事情需處理，她還在思考。

黨內人士表示，在多位適當人選中，林慧如一直被鎖定是強棒，如果她願意為黨上陣，以其樸實認真的形象，該黨拿下斗六市長大有希望。

泛藍陣營除了身兼國民黨斗六市黨部主委的雲林縣議員林聖爵積極布局外，還有無黨籍的縣議員林岳璋同樣躍躍欲試。前者因曾擔任斗六市公所機要祕書，大受謝淑亞相挺，兩人還共同製作大型拜年看板，大有傳承交棒之意。後者是救難大隊成員，以救災救難的方式經營基層，屢獲掌聲。

(中國時報)