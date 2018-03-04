穿越時空 見城大戲魔幻登場

《見城》大戲上演一齣魔幻寫實穿越劇，引人入勝。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

《見城》大戲3日晚間磅礡登場，揭開見城計畫序曲，集結歌仔戲、豫劇等跨劇種，六大天王跨時空同台，朱一貴、林爽文等「活歷史」躍上舊城舞台，上演魔幻寫實穿越劇，帶領上萬觀眾重拾左營舊城歷史記憶，更是呼應見城大戲編織建城大夢。

六大名角連袂登台

2006年高雄春天藝術節閉幕《見城》首演，雖遇颱風侵襲，仍吸引萬人賞戲。這次強勢回歸端出《見城》升級版，3、4日晚間7時再於百年古蹟左營舊城東門演出，眾所注目的六大傳統戲曲名角，唐美雲、許秀年、小咪、陳昭香、郭春美、王海玲回歸。

大批民眾老早到場卡位，有人站立、席地而坐，也有全家大小、甚至帶寵物報到，一旁眷村大樓的老伯伯，直接坐在家門前看戲，堅強陣容與超炫舞台、聲光效果，觀眾頻頻讚嘆。

別具意義的是，《見城》集結3對母女檔期齊心演出，包括名角王海玲及大女兒劉建華連袂登台、小女兒劉建幗擔任編劇及副導演，另外春美歌劇團郭春美及女兒孫凱琳、明華園天字團陳昭香及女兒吳奕萱，展現文化傳承意義。

《見城》全劇透過「築城、攻城、拆城、住城」4個段落，講述左營石城歷經明鄭、清領、日治、民國歷史輪轉，由唐美雲演失憶主角「石城君」，找尋失落記憶刻畫出貫穿台灣古今的跨時空大戲，更是迎接2024年冉冉矗立的宏偉「見城」恢復台灣第一石城的風華。

見證古城歷史興衰

從明朝海盜林道乾、抗清英雄朱一貴、日本軍官風一郎，到民國純樸虔誠眷村大姊，透過各段主角一一登台，刻畫出一齣貫穿台灣古今跨時空大戲。這座頹圮安靜石牆，同時見證這座城市興衰史，以及多重文化的揉合。

劇末時，左營舊邑城隍廟城隍神尊及50位出巡隊伍登場，市長陳菊客串演出，登上舞台念祝禱文，祈求風調雨順、國泰民安，為整部《見城》大戲，畫下完美句點。

(中國時報)

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