6200株樹苗 2小時送光

107年北台中聯合贈苗活動登場，民眾一早即大排長龍，熱情響應共同愛地球。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

107年北台中聯合贈苗活動3日登場，上千民眾扶老攜幼大排長龍，6200株樹苗不到2小時索取一空，市議員吳敏濟表示，6年來已送出逾4萬株樹苗，感謝市民踴躍響應種樹淨化空氣，以改善甲安埔居住品質。

另外，台副市長林陵三與慈心有機農業發展基金會號召的300多名義工，在西屯區公96預定地種植超過300棵台灣櫸及樟樹2種台灣原生樹種，響應台中市府8年100萬棵植樹計畫。

贈苗活動3日上午9時在大甲體育場舉行，農業局與東勢林管處聯合提供6200株樹苗，包括桂花、櫻花、杜鵑、樹蘭、黃槿、楊梅及七里香等7樣樹種，現場高喊「我愛種樹，種樹保平安」口號。

吳敏濟表示，海線地區空氣品質不佳，縣市合併後，每年爭取在甲安埔發放樹苗，多年來共送出4萬多株，由於民眾熱情響應，放眼望處，處處可見住宅庭院、公共場所及學校綠意盎然。他建議中央及地方政府，在海邊、河口、堤岸等空曠地區，大量栽種成片樹林，以達到減少揚塵並淨化空氣品質目標。

有民眾一大早就自備椅子坐著卡位，也有祖孫三代一起來，希望多帶一些樹苗回家美化庭院，身心障礙朋友開著電動輪椅共襄盛舉，更有許多老面孔，年年響應植樹運動。

建設局指出，市府與慈心有機農業發展基金會共同舉辦的3場植樹活動，第1場是2015年12月於東區舉辦的公136植樹活動，種植180株樟樹、120株青剛櫟；第2場在2016年4月在梧棲舉辦的頂魚寮公園植樹活動，種植台灣楝樹40株、青剛櫟60株，3場植樹活動合計種植超過700株台灣原生樹種。

(中國時報)

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