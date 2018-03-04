苗栗（火旁）龍 今掀高潮

2018年03月04日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗（火旁）龍活動歡慶20周年，3日晚間登場的民俗踩街，在南苗三角公園啟動「春夏秋冬、四季平安」儀式後，40支隊伍由四海龍王開道，從南苗三角公園表演到火車站，120公尺長的超級巨龍和知名團隊的精彩技藝都十分吸睛，適逢客家鄉親返鄉掃墓祭祖，中正路沿途萬人空巷，熱鬧滾滾。

4日晚間的（火旁）龍之夜除提供民眾體驗客家民俗外，9尾祥龍在河濱公園安排3個場地同步展開驚險刺激的（火旁）龍，接受2萬條鞭炮洗禮，將為活動掀起最高潮，請民眾注意交通管制資訊並做好安全防護措施；深夜子時則進行化龍返天儀式，為系列活動畫下句點。

（火旁）龍20周年的踩街隊伍有別於去年，今年以文創、劇場、陣頭、藝文、社區及在地為主題，廣邀適合闔家觀賞的團隊參與，其中不乏文化部培育代表台灣出國演出的優秀團隊，如利澤國際偶戲藝術村的巨型青蛙偶、身聲劇場的希望之魚，赴法國亞維儂藝術節演出的福爾摩沙馬戲團及弗莎巴西打擊樂團，還有本土的龍華科大宋江陣等。

踩街藝陣沿途在文昌廟、第一銀行、黃昏市場、建功國小都有定點表演，到火車站廣場則有舞獅跳樁壓軸，而邀請民眾體驗舞龍的120公尺長超級巨龍，晚間首度亮相，噱頭十足，巨大華麗的造型吸引民眾拍照打卡留念。

(中國時報)