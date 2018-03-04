高捷單月日運量 首破20萬人次

2018年03月04日 01:15 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄巿「冬季大眾運輸免費搭」2月底結束，高雄捷運2月平均日運量達20萬3381人次，是2008年營運10年來首度單月日運量破20萬大關，郊區捷運站運量增幅最高達65％；另公車及公路客運較去年同期成長5.3％及33.6％。

冬季大眾運輸免費搭去年12月起實施3個月，高巿府交通局統計，捷運平日尖峰時段各車站運量均成長，增幅最多的3個車站分別是橋頭糖廠65％、世運站46％及橋頭火車站39％，可見有效吸引郊區民眾，改變大眾搭乘習慣。

另據統計，過去3個月高捷累積總運量達1721萬人次、公車及公路客運累計總運量達1440萬人次，兩項合計共吸引逾3161萬人次搭乘，較去年同期增加約134萬人次，可見免費措施，確實提高民眾搭乘大眾載具的意願。

交通局也發現，這段期間捷運平日尖峰時段運量成長24.7％，最大增幅達40％；公車與公路客運運量則較同期成長5.3％及33.6％。

為打鐵趁熱，3月起交通局與高捷公司，推出捷運加公車（不含公路客運）吃到飽月票。

欲使用這項優惠，可憑高捷認同卡或高雄市數位學生證至高捷車站服務台設定購買，30天內不限站點、不限里程、無限次吃到飽，一般月票售價1600元，學生月票售價1400元，另可加價200元購買輕軌吃到飽。

(中國時報)