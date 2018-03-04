業者欲種電 文蛤養殖戶憂心

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中國時報
╱台南報導

政府推動綠能光電產業，業者除了申請在農委會公告不利耕作地及地層下陷嚴重區，申請設置光電專區外，也有業者瞄準取得成本較低的沿海養殖用地，打算採漁電共生方式設置太陽能板「種電」，台南市七股黑面琵鷺保護區北面的海埔魚塭地，傳有近120公頃將用於種電，對當地文蛤養殖戶衝擊不小，地方人士成立七股沿海土地資源保護協會，希望凝聚地方共識，保護當地居民權益。

黑琵保護區北側的海埔魚塭地面積約1200公頃，實際從事養殖活動的約占9成以上，其中，有7成養殖戶是向地主承租，以生產文蛤為大宗，採淺坪式養殖，七股地區文蛤占全台產量2成，且品質穩定，頗受市場歡迎。

近期興起農田種電熱潮，也延燒到取得成本一樣低廉的養殖用地，七股水產養殖產銷班第11班班長楊惠欽說，去年業者開始接洽地主，並開出高於行情近10倍價錢承租，不少地主轉而與業者簽約，並要求漁民結束養殖，已影響到養殖戶生計。

目前業者取得承租權的魚塭地及自有土地約有250公頃，未來將循漁電共生方式架設光電專區，總面積40％種電，60％仍維持養殖活動，郭姓養殖戶質疑，該地以淺坪式文蛤池為主，但漁電共生並未考量此一型態，為了架設太陽能板，勢必要改變養殖種類，對好不容易打出的文蛤品牌已造成傷害。

楊惠欽指出，除了對居民生計造成衝擊，發電系統設置區處過於接近黑面琵鷺保護區，大量的光電板是否會影響鳥類生態，還無法做出較可靠的評估，對於發展生態觀光的七股地區來說，也是一個隱憂。

(中國時報)

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