熱心直播主 號召粉絲捐車

2018年03月04日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

承辦縣府身心障礙者社區日間照顧的苗栗縣特殊教育關懷協會，2輛老舊接駁車常在接送途中拋錨，行車安全堪虞，經議員邱鎮軍等人引薦，熱心直播主黃明賜號召粉絲響應公益，3日捐贈1輛全新接駁車給協會，讓師生不必再提心吊膽，紛紛以熱情擁抱表達謝意。

縣府身障服務科長羅幸蘭、特教關懷協會理事長李淑媛表示，協會承接縣府身障者社區日間照顧服務，18至34歲學員15人，35至64歲13人，學員多數為中、重度身障者，去年自特教學校搬遷到後龍高鐵站附近，學員往返必須以接駁車接送，但2部廠商汰舊換新的廂型車均相當老舊，常途中拋錨，安全也有疑慮，不得已由老師自己開車接送。

縣議員邱鎮軍與刑大小隊長李紹台得知後，媒合熱心公益的臉書直播主黃明賜，黃號召粉絲共襄盛舉，1個多月就籌募80多萬元新購1輛7人座接駁車，3日舉行捐贈儀式。邱鎮軍說，黃明賜一直默默投入公益，但黃為人和直播時完全相反，只會做不會說，在捐助接駁車之前，一直都慷慨解囊協助弱勢及慈善機構。邱鎮軍團隊也定期捐錢，為協會添購民生物資。

「謝謝小賜哥、我們愛你！」老師和學員迫不急待試乘全新接駁車，開心說以後途中不必再提心吊膽了，李淑媛與學員感動之餘，紛紛上前擁抱黃明賜感謝他的愛心。

(中國時報)