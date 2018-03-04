家扶發助學金 涂醒哲、蕭淑麗同台

2018年03月04日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

在各界贊助幫忙下，嘉義家扶中心共頒發340萬元助學金給尚在國小至大學就讀的家扶兒，3日並邀163名嘉義地區大學生出席典禮，嘉義市長涂醒哲、嘉義市議長蕭淑麗同台，除替學生加油，也難得立場一致鼓勵學生，不管身處什麼環境，都要以樂觀、正向、積極的心去面對人生。

「因為家扶和善心助學人幫助，讓我們在求學路上減輕許多負擔」，目前就讀東海大學的大四生小珈，念小一時父親因病離世後，母親靠替人洗碗的微薄收入獨立扶養她和姊姊兩人，家庭經濟常陷入困境，但自小就貼心懂事的小珈，除分擔家務、打工，也努力保持好成績以申請助學金，自我期許進入職場後，要用一己之力回饋家扶和社會。

涂醒哲說，「教育」是翻轉生命的最佳投資，感謝家扶基金會和市府共同守護孩子求學的每一哩路，尤其他上任後，市府推出「幸福飽飽安全關懷站」，「夢想online計畫」等，守護清寒學子，盼讓孩童在嘉快樂成長。

蕭淑麗除肯定在場大專生因不畏艱難，戰勝人生挑戰，在艱苦環境中依然努力向上，才獲得助學金，亦期勉大家珍惜社會資源，勇往直前，「總能看見人生最美的光景」。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，家扶每年持續秉持著「教育脫貧」的理念推動助學希望工程，迄今已幫助逾2萬名學子，但計畫順利推動最大功臣，其實來自各界企業和助學人的幫忙，讓扶助學子持續得以完成學業、追逐自己的夢想與理想。

(中國時報)