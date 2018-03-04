簡文秀獻唱 為地震災民祈福

聲樂家簡文秀3日受邀到台灣燈會宗教藏傳佛教嘎檔燈區「巨星之夜」演唱，悠揚歌聲獲得滿堂彩。（呂妍庭攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

2018台灣燈會主燈點亮後首個周末，湧入燈會開展以來最多人潮，聲樂家簡文秀也受邀到宗教藏傳佛教嘎檔燈區演出，演唱最拿手的台灣歌謠，暌違20年再到嘉義演唱，簡文秀希望透過她的歌聲，為花蓮震災民、台灣民眾祈福，祈求燈會順利，今年是個平安祥樂的一年。

社團法人中華國際嘎檔巴佛教協會參與2018台灣燈會，打造占地1500坪獨立藏傳佛教嘎檔燈區，是燈會史上最大的獨立燈區，現場展出來自全世界數十個國家佛教千年聖物佛陀舍利子、37尺高的飛巖瀑布、巨型蒙古包等亮點，3日並在藏傳佛教嘎檔燈區舞台舉辦「巨星之夜」，特別邀請國際聲樂家簡文秀擔任壓軸表演貴賓。

簡文秀說，她唱聲樂唱了40年，雖然昨天的場合不是很適合演唱，但為了幫花蓮地震災民祈福、為台灣人民祈福，「我一定要來」，且只要對台灣有所助益的事，「我都會做，用心肝唱」，希望透過有故事的歌聲，真心祝福台灣能夠平安，每個人都能快樂，開場就獻上膾炙人口的歌曲《思慕的人》，獲得滿場烈掌聲。

主辦單位指出，邀請簡文秀來演唱，主要是她個人非常贊同仁波切為舉辦慈善活動而親力親為，除經常在仁波切的活動中演出，這次台灣燈會她也不缺席，要把真善美用好聲音傳遞給大家。嘉義縣副縣長吳芳銘除感謝嘎檔巴佛教協會日以繼夜的努力，把最好的呈現在大家面前，也說簡文秀美妙音樂聲能讓人心靈沉澱，擁有正向能量。

(中國時報)

江豚擱淺亡 台中今年首例 西南瘋音樂祭 為大林蒲發聲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。