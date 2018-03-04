簡文秀獻唱 為地震災民祈福

2018年03月04日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

2018台灣燈會主燈點亮後首個周末，湧入燈會開展以來最多人潮，聲樂家簡文秀也受邀到宗教藏傳佛教嘎檔燈區演出，演唱最拿手的台灣歌謠，暌違20年再到嘉義演唱，簡文秀希望透過她的歌聲，為花蓮震災民、台灣民眾祈福，祈求燈會順利，今年是個平安祥樂的一年。

社團法人中華國際嘎檔巴佛教協會參與2018台灣燈會，打造占地1500坪獨立藏傳佛教嘎檔燈區，是燈會史上最大的獨立燈區，現場展出來自全世界數十個國家佛教千年聖物佛陀舍利子、37尺高的飛巖瀑布、巨型蒙古包等亮點，3日並在藏傳佛教嘎檔燈區舞台舉辦「巨星之夜」，特別邀請國際聲樂家簡文秀擔任壓軸表演貴賓。

簡文秀說，她唱聲樂唱了40年，雖然昨天的場合不是很適合演唱，但為了幫花蓮地震災民祈福、為台灣人民祈福，「我一定要來」，且只要對台灣有所助益的事，「我都會做，用心肝唱」，希望透過有故事的歌聲，真心祝福台灣能夠平安，每個人都能快樂，開場就獻上膾炙人口的歌曲《思慕的人》，獲得滿場烈掌聲。

主辦單位指出，邀請簡文秀來演唱，主要是她個人非常贊同仁波切為舉辦慈善活動而親力親為，除經常在仁波切的活動中演出，這次台灣燈會她也不缺席，要把真善美用好聲音傳遞給大家。嘉義縣副縣長吳芳銘除感謝嘎檔巴佛教協會日以繼夜的努力，把最好的呈現在大家面前，也說簡文秀美妙音樂聲能讓人心靈沉澱，擁有正向能量。

(中國時報)