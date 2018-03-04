社論－愛台灣就要讓台灣人民日子過得更好》系列3　蔡英文真愛台灣嗎？

2018年03月04日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨標榜本土，自詡「愛台灣」，而且總是以自己的定義檢驗別人愛不愛台灣，敵我意識分明。蔡英文擔任黨主席及接任總統以來，不再操作「愛台灣」，而改用較和緩的「台灣價值」作為辨識，並企圖將自己塑造成謙卑又重視民意的領導者。其實，民進黨及蔡英文到底是否真愛台灣，試卷應由人民來回答，而不是民進黨自己，而且需要拉長時間縱深，以更長遠的眼光來審視。

蔡總統標榜改革，在婚姻平權、轉型正義、一例一休、年金改革等議題著力很深，即使引爆社會爭議也在所不惜，但社會追不上她的進步理念，民意支持度因而直直落，但在她看來，這是改革必然要承受的代價，也早有心理準備。但這顯然有推託責任之嫌，正如林濁水所質疑，各項改革的民調支持度都非常高，只要好好改，多數民意會支持改革。

究其實，蔡政府的改革並未做到原先承諾的傾聽民意，更沒有謙卑面對反對意見，恰恰相反，蔡政府面對改革的反對者，都採取迴避的態度，既不對話，更不聆聽，甚至指責反對者是歷史殘渣做垂死掙扎。政治應該是妥協的藝術，政府推動政策如果遇到民意反彈，固然不應該如國民黨馬英九般軟弱，也應該兼顧各方面的訴求，經過開放性討論，有錯就謙卑認錯，正確則堅持到底，社會也會理解。

從一例一休的反反覆覆，可管窺蔡政府的處事態度，堅持己見的結果既損害了勞工的權益，也沒有讓產業界受益，傷害了台灣社會的整體利益，最後不得不「髮夾彎」，難免再受一次反對砲火的襲擊。兩度修法過程，蔡政府如果能夠以謙卑的態度聽取各方意見，與勞工及資方認真協商，坦承發展經濟的重要，及勞資雙贏的目標，專業勞工運動音量雖大，多數勞工大眾還是非常簡樸，會和政府同心的，社會輿論也會給予更大的寬容，但蔡政府並沒有這樣做。

再看關係台灣生死存亡的兩岸關係問題，自競選以來，蔡英文即承諾要維持現狀，也成功贏得選民的認同，但她上任將近兩年，兩岸關係現狀並未維持，反而從過去馬政府時期的交流熱絡，變成如今的冰封狀態，特別是官方互動，早已不見蹤影。但蔡政府不僅沒有反思是自己片面改變兩岸關係的本質及交流的基礎，反而將責任推給大陸，訴求大陸要釋放善意，要保持決策理性，大陸對台政策目標始終沒有改變，原則立場也宣示得清清楚楚，改變現狀的不是大陸，而是蔡政府自己。

不僅如此，蔡政府口頭上不斷宣示對大陸善意不變，也不採取挑釁的政策，但在實際行動上卻放任獨派的去中國化行動，在對外戰略上全然擁抱美日，甘願充當美日對抗大陸的馬前卒。新南向政策原本可以兩岸攜手開闢新興市場，蔡政府卻堅決迴避與大陸合作，企圖藉此平衡對大陸的依賴。大陸對台灣領導人向來是聽其言、觀其行，蔡政府的實際行動看在大陸眼裡，恐怕無論如何都得不出善意的結論。

蔡英文並沒有為台灣帶來更好的兩岸關係，反而讓台灣原已大為改善的國際環境出現嚴重倒退，國際組織的參與和邦交國的維繫困難重重。不僅如此，為了爭取美日支持，不惜代價讓步。美日兩國在貿易問題上都採取強硬態度，日本對釣魚台及沖之鳥主權爭議強硬，不但堅持主權更排斥我漁權。蔡政府恐怕要付出更大代價，才能迎合兩國的要求，利益受損的當然是台灣社會和普通民眾。對比杜特蒂的菲律賓，即可看出台菲政府國際戰略操作藝術的高低，菲律賓成功擺脫小國選邊站隊的困境，在大國間游刃有餘，爭取最大利益，台灣卻只能任人宰割。

愛台灣不應只是口頭說說，必須透過實際行動讓人民有感，如果蔡總統有心讓台灣人民日子過得更好、兩岸關係變得更好，外部環境更友善、經濟動能更強，就該回過頭來好好看看自己曾經許過的承諾，採取措施真正將這些承諾落實，才是真正的愛台灣。

(中國時報)