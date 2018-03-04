短 評－親中是最佳選擇

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中國時報
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台灣最近的外部環境看起來改善了不少，先是大陸祭出惠台31條，讓台灣民眾有了更多發展機遇，隨後美國參議院也無異議通過台灣旅行法，川普簽署生效也是可預期之事，這等於讓台灣官方的交往空間得以大大開拓，誠可謂官民兩利。 不過，這兩件事都引起不少擔憂。針對惠台31條，獨媒威脅，天下沒有白吃的午餐，台灣獲得小利的同時也要付出更大代價。無獨有偶，美國通過台旅法，前立委孫大千也提醒天下沒有白吃的午餐，因為接下來美方會要求開放美豬美牛，及大幅增加國防採購之類。

其實無論是大陸惠台措施，還是美國提升美台關係，都是高度戰略清晰的舉動，大陸就是要推進兩岸融合，實現國家統一；而美國也必須做出回應行動，以抵銷大陸的影響，同時，順便獲取巨大的經濟利益，這也都是行之多年的套路。

因此，外界沒有提醒甚至威脅的必要，因為接下來純粹是抉擇的問題，一是要不要吃這頓午餐，二是要吃誰的午餐，三是打算為此付出多少代價？顯而易見的是，政府並沒有準備好，社會也沒有達成共識。

蔡政府走「親美遠中」路線，看起來已經做了抉擇，實則並不知道該如何應對後續的產業衝擊，至於大陸的惠台措施，因為主場在大陸一方，蔡政府其實也毫無置喙空間。

但如果可以換個角度來思考，蔡政府反其道而行，積極改善與大陸的關係，自然就能對大陸的惠台政策贏得發言權，而美國基於其戰略利益，還是不會對台灣撒手不管，如此一來才可能白賺兩方的午餐。

(中國時報)

社論－愛台灣就要讓台灣人民日子… 惠台31條 推前融合體制

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