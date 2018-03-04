惠台31條 推前融合體制

2018年03月04日 04:10 中國時報 王欽

新年伊始，大陸國台辦同其他29個政府部門聯合發文，宣布進一步促進兩岸經濟文化交流合作的31條措施，被外界稱為「惠台31條」，其力度之大、涵蓋之廣，引起兩岸各界熱議，而對台灣居民開放的53種專業技術人員職業資格和81種技能人員職業資格，未來也將對吸引台灣人才登陸帶來深遠影響。

面對大陸出台的新政策，陸委會依舊採取負面態度，認為這是大陸以利益換取台灣的政治認同，是陸方整體對台政策的一環，並稱未來將關注後續發展，以及對台灣相關產業及人才的可能影響。另外還傳出，有人認為惠台31條的部分內容與台灣現行法令相違背，因此打算採取因應措施，而獨派媒體更是訴諸慣用的恐嚇手段，指稱這是大陸的糖衣炮彈攻台，且絕非免費午餐，暗示台灣人將為此付出代價。

可以看到，無論是陸委會還是獨媒的反應，其實都是長期以來常見的膝蓋反應，並沒有因應大陸對台政策的調整，進行新深刻的分析，自然也看不到惠台31條可能為兩岸帶來的深刻影響。

大陸社科院台研所副所長張冠華就指出，這些措施涵蓋領域比過去的對台優惠政策範圍更廣泛，更注重長期效應。同時，也展現大陸對台工作的新治理方式。清華大學台研院常務副院長殷存毅也說，這是一份具有里程碑意義的文件，因為這從根本上解決了台商和台胞在大陸的身分認同問題，真正做到了「兩岸一家人」。

他還特別提到，31條裡有兩條是前所未有的，一是允許台資企業參與大陸國有企業混合所有制改革，這種合作深度將比簡單的投資生產要深刻得多；二是台資企業可以公平參與政府採購，體現了政府從經濟上和政治上對台企的信任，將推動進一步深化兩岸的產業交流和合作。

廈大台研院教授劉國深從更為宏觀的角度指出，惠台31條預示著兩岸關係正在發生典範轉移，在他看來，一下子出台這麼多促進兩岸合作的措施，效率之高、力度之大出乎預期，對於大陸方面的治理能力來說，是一項極具挑戰性的政策創新。為了實現效用最大化，他希望兩岸同胞共同商議如何落實這些措施。

清華大學台研院副教授鄭振清則將惠台31條的出台，視為涉台公共政策體系的成型，是大陸深化兩岸經濟社會融合發展的里程碑式的政策體系。因為這些政策本身是由多個公權力部門公開發布，具有公共性、綜合性、系統性和針對性，又涉及國家發展與國家統一的公共利益。

相較於「一國兩制」是政治層面的官方安排，涉台公共政策體系則著重是在經濟社會文化層面推進。實質上是把國家統一之後將推動的融合式公共政策，戰略性地提前到國家統一之前來實施，以因應中美競合關係複雜化、兩岸分離長期化、台灣民眾認同混亂化的複雜形勢，是以大陸發展舞台為融合發展的主場所推行的戰略舉措。

大陸此舉絕非簡單的經濟利益拉攏台灣，而是有著更為深層次的戰略考量，且本身就著眼於從根本上解決台灣問題，不光只是解決統一問題，也要解決統一後的融合問題。蔡政府和社會各界不該再用老眼光看待大陸對台政策。

(中國時報)