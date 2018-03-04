2018年03月04日 04:10 中國時報 洪奇昌

日前中共罕見地提前召開二、三中全會並向將召開全國人大提出修憲與政府機構調整建議，其中取消國家主席任期最受矚目，但也有其必然性。

習近平有帶領中國走向兩個百年的強烈使命感和強勢執政的決心。我之前就提出，若「中共一中全會『不立儲』，那麼二十大習繼續執政應是確定。」在十九大「不立儲」的情勢下，他既要避免奪嫡的宮廷劇碼上演，更要讓全黨上下知道他的領導將持續至少到2022年二十大以後。因此十九大後習近平的政改戰略必然涉及修憲，以進一步鞏固中共領導人「三位一體」的領導制度，將「黨領導一切」進一步法制化，為其爭取「帶領中國走向社會主義現代化強國」的歷史地位鋪路。

可預期兩會後習近平的領導將更強勢、權力會更集中，也將為中國政局帶來一段期間的相對穩定；但這是否意味習近平將騰出手來對兩岸關係發展採取「強勢促統」？

從措施上來看，習近平對台策略中所謂的「分享機遇」和「融合發展」確實更有強勢色彩。當前兩岸政府間關係仍未見破冰跡象，但北京對兩岸經濟、社會、文化交流已採取更為主動、單邊的態勢，日前國台辦提出「31項惠台措施」在作法上已不再投入資源到台灣，而是推出更多紅利吸引台灣人前往尋找機遇，這方面可謂「強勢促統」。

但是「強勢促統」不必然走向熱對抗。首先，北京對台政策主軸是持續「和平統一」方針，兩會後北京轉向武統的可能性是較低的。

再者，中方沒有否定既有路線的誘因。第三，民進黨政府依然採取冷靜克制的策略，即便新任陸委會主委陳明通上台，但蔡政府兩岸政策仍然秉持承諾與善意「兩個不變」以及不會挑釁但也不在壓力下屈服的「兩個不會」，並沒有做出過激的挑釁行為。在這樣的情勢下北京貿然發動武統，國際上對台灣的同情與支持勢必更多，美日也更有介入台海衝突的正當性，北京不一定能夠控制戰爭所可能導致的後果。

最重要的是，習近平所想要的統一是中華民族偉大復興下的統一。中國的改革與復興將證明「中國智慧」和「中國方案」具有優越性，足以成為西方模式的替代方案。這種擁有國際秩序主導性、價值主導性的「社會主義現代化強國」想得到的是萬邦來朝的威儀，而不是像韓戰那樣就算魚死網破也要兵戎相向的慘勝。

因此，就習近平的大戰略而言，且不論中國改革成效如何，兩岸統一不能衝擊中華民族偉大復興的進程，尤其不能因為戰爭而耽誤中國從小康走向現代化強國的進程。習近平不僅沒有誘因提早發動武統，甚至必須疏導壓制鷹派的聲音。

對台灣而言，兩岸關係是否如陳明通所說的處於「奈許均衡」或許仍有爭議，但台灣既不能接受北京的條件，又似乎難以跳出北京所設下的的框框，民進黨政府應更清楚說明，面對中方國際緊縮攻勢以及單向惠台措施拉攏台灣民心與人力資源的同時，台灣如何超越兩岸政治僵局在內政改革與國際空間上取得突破。

（作者為台灣產經建研社理事長，海基會前董事長）

(中國時報)