美不拆華盛頓雕像 台灣為何拆蔣

2018年03月04日 04:10 中國時報 李鎨澂

日前一群激進台獨人士向蔣中正棺槨潑漆，引發非常大的社會批評，咸認此舉誤解史實，加深撕裂與對立，徒然讓社會陷入更大的動盪與不安。然而，我們看看美國如何處理華盛頓雕像，有人認為國父華盛頓是大規模壓迫黑人人權的元兇，應當拆除他的雕像，可是川普總統非常反對此事。

因為華盛頓終身畜養壓迫黑奴，11歲就繼承得到10個黑奴。1789年他當選第一任美國總統，當時的北方已有廢止黑奴制度的趨勢，然而華盛頓繼續使用黑奴。1793年，華盛頓還簽署了追捕黑奴的法律，抓到黑奴就「物」歸原奴隸主。在華盛頓治下，黑奴沒有人權，甚至不被當人看待，他們只是奴隸主的物品財產。

連帶著，南北戰爭時期的南方軍領袖紀念雕像，也是頌揚鎮壓黑奴的象徵，面臨拆除。事實上2017年4月至5月間，美國紐奧良市已有四座南軍領袖雕像被移除，包括南方聯邦總統戴維斯，以及最為人知的南軍統帥李將軍(Robert E. Lee)等。華盛頓雕像也面臨拆除危機，然而引發許多人強烈抗議。

面對此一全國性爭議，川普在2017年8月15日出面為華盛頓辯護：「華盛頓是蓄奴者，華盛頓就應該失去他的歷史地位嗎？我們就要拆掉華盛頓的雕像嗎？那麼傑佛遜呢？傑佛遜可是個大蓄奴者，所以也要拆掉他的雕像嗎？行，可以！那麼你們就是改變歷史，改變文化！」

川普一語道盡美國的疑慮與痛苦。也難怪美國在台協會主席莫健關心促轉條例。這是一場抹除記憶又撕裂人心的文化內戰，連民主先進如美國者，也不知這場爭議不休的戰爭一經開打，會伊於胡底。美國本是一個建國歷史短暫又缺乏移民共同記憶的國度，拆掉建國先賢的雕像，等於否認立國價值與信仰，弄不好美國民心將四分五裂。美國當代有人囿於意識形態要去除這些人物的雕像，絲毫不顧歷史文化脈絡，難怪激起嚴重對立。因此川普以總統的高度，斥責推倒雕像，維護美國人心和諧與國家統一的態度，值得肯定。

德國鐵血宰相俾斯麥也是威權人物，他箝制輿論，開除有社會主義思想傾向的公務員，打擊政敵，可是他的雕像仍矗立柏林市中心，沒有拆除。法國拿破崙也是威權人物，他在西班牙的統治引發當地人民反抗，拿破崙耗盡30萬士兵殘酷鎮壓，紀念他功績的凱旋門也仍巍然屹立在巴黎。美德法處理雕像與紀念建築問題，非常注意尋求社會和諧，比我國做得好得多。蔡政府務須參考教訓，莫激化對立，讓破壞雕像或陵寢之事每年重演。

（作者為國家政策基金會特約研究員）

(中國時報)