清算龍發堂 人權安在

2018年03月04日 04:10 中國時報 眭澔平

在一昧只想把龍發堂變成「歷史名詞」之際，請記住，早在政府行有餘力或修法完備之前，就一直在關懷收容安置弱勢者的民間慈善機構，都是台灣最敦厚可貴的軟實力，他們默默奉獻，照顧弱勢家庭，安定社會。

我擔憂現在幾近清算式的龍發堂事件一開先例，以後民間還有誰願意自費去經營愛心看護服務工作？以個人十年來在龍發堂當義工經驗，此次龍發堂事件所見識到的是，政府機關對待民間慈善機構一連串極其粗暴的舉措。

首先，是高雄市衛生局草率的精障級別分類，兩位精神科醫師大約兩小時竟可訪談60餘人，也就是說每人才一兩分鐘的談話。多位堂友和家屬質疑鑑定結果；不但醫師常無端偏於重判，有時還不斷刺激詢問：「你在龍發堂裡會不會想自殺？你會想死嗎？你是不是神經病？」等荒謬問題。此種匆促且不專業的快篩式精障分類，竟能訂出具有急迫性一二級的堂友，遂被陸續下公文強制分批移出到公立醫院。過程簡直是笑話。

現在龍發堂面臨被迫清空，又有誰在乎堂友們的自主安住意願人權？或能否適應仍有缺漏的醫療安置機構？誰在意家屬經濟能否負荷？更別說部分家屬早已避不見面。

此外相關單位又責怪龍發堂對堂友疑似照顧不周，殊不知這些堂友大部分原本身體和精神狀況就很差、營養吸收極弱，甚至是像我所遇到的收容者，早就完全被家人遺棄，如燙手山芋被推給龍發堂。

令我相當感動的是：堂方對於再難照顧、再孱弱多病或精神狀況再為惡劣的精障人士，即使沒錢都全然接納照顧，這種事連公私立醫院都做不到。

近半世紀以來龍發堂儘管在收容環境和專業照顧人員的人數上，似乎都達不到最新的長照單位標準，但就像社會上許多充滿愛心的各個慈善機構一樣，幾十年來都在修法之前就一直默默為成千上百戶弱勢家庭代為照顧他們無法負荷的家計難題。因此我深深感慨：台灣社會真的欠這些沒有政府補助卻始終付出愛心的慈善機構一個真心的感謝。（作者為龍發堂心理輔導師）

(中國時報)