雜草火警燒電車線 台鐵大亂

2018年03月04日 04:10 中國時報 呂妍庭 、 許素惠 ／綜合報導 ／綜合報導

受台鐵電車線被燒毀影響，斗六站成臨時轉運站，轉、候車的乘客把斗六火車站大廳、樓梯間等擠滿，寸步難移。（許素惠攝）

台鐵嘉義至大林段，3日上午疑似因鐵軌旁雜草起火，造成民雄到嘉義站間東、西線電車線設備燒毀斷損故障，台鐵雖緊急啟動應變接駁機制，並在下午4點前恢復通電，仍有近3萬名旅客行程受到影響，因目前無法釐清究竟是人為露天燃燒或意外造成交通中斷，除台鐵行車保安會和鐵路警察局已介入調查，嘉義縣環保局將在找出行為人後，依《空氣汙染防治法》開罰。

交通中斷約5小時

昨上午10點48分，嘉縣消防局獲報民雄站南端、約基隆起站287公里處有雜草火警，前往灌救時發現是台鐵圍籬內的雜草起火冒煙，當消防人員拉起水線滅火時，1輛由屏東開往斗六的3134次區間車正好要進站，據現場消防人員表示，區間車接近火場前已停下來，疑似又開動往前，結果就聽到一聲爆炸聲，回頭才看到列車上方電線已被扯斷。

因區間車動彈不得，台鐵和消防人員立即疏散車上200多位乘客，並啟動公路接駁機制，該事故造成嘉義至大林間北上南下雙向列車都停駛，斗六站成為臨時轉運站，搭對號車要往北乘客只能到嘉義站下車，再由台鐵調派的巴士接駁前往斗六再轉火車北上，區間車可在大林搭乘，台鐵公司緊急調派28輛大巴士接駁。

斗六火車站大廳擠滿轉運乘客，人潮溢到站外，乘客抱怨不已。80歲羅姓阿嬤前往宜蘭訪友，一早搭火車要回台南，不料搭到一半回不了家，得轉搭巴士。

蓄意燒雜草將開罰

台鐵勘查發現，民雄到嘉義間東正線電車線燒損斷落，另懸臂損壞4組，西正線電車線接觸線斷落500公尺，懸臂損壞6組，因此影響大林到嘉義間東、西正線電車線設備故障無法送電，路線不通，另第105次自強號北端集電弓損壞。

經台鐵派出電力維修車搶修，昨下午4點前恢復單線通車，雖外界指向這起鐵路交通中斷意外是雜草火警造成，但台鐵局態度保守，表示要等調查報告出爐才能確認，消防人員說，起火雜草距鐵軌和電車線高度或平行距離都有落差，且火勢不算高，是不是火警釀禍，需專業單位鑑定。

嘉縣環保局空氣噪音防制科長蔡彥宏說，雜草起火位置是在台鐵民雄站鐵路圍牆內，為台鐵的土地，會函請土地所有權人說明，如確定是蓄意燃燒就會開罰。

(中國時報)