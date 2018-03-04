郭建宏要求陳郁秀公開道歉

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中國時報
／台北報導

華視董事會1月11日召開董事會，通過總經理郭建宏不適任案，郭建宏因不滿董事長手法粗糙，因此向台北地方法院聲請假處分，台北地院民事庭於2月27日駁回。郭建宏3日發聲明表示，他已回映畫製作公司，當初提告只是為了爭口氣，不論結果如何，他不受影響，也強調不會再上訴，但要求華視董事長陳郁秀針對他的不實指控，公開道歉。

郭建宏當初向法院提出假處分的理由是，陳郁秀針對他提七大罪狀，但都沒具體事證，也沒經過詳細調查，讓他無從答辯。但地方法院民事庭了解後認為，郭提的事證，不足以證明他若留任行使總經理職權可以防止重大損害。郭建宏說，萬一假處分成功，他還真的要回去上班，不去就得請辭，「我對華視總經理位置沒有眷戀，就讓他們玩吧」。

對於是否提民事訴訟，郭建宏說「會再和律師研究」，陳郁秀對假處分裁決則未回應。

郭建宏2月28日離開後，華視積極遴選新任總經理，報名3月5日截止，8日董事會將進行投票。余天被問到是否有意願角逐華視總經理？他表示，自己才剛選上新北市主委，「黨政不可以干預，所以不能選總經理」，也說剛選上主委時，小英總統曾跟他說「怎麼辦，你華視不能去」的話。

余天語重心長說：「郭建宏經驗這麼豐富，在演藝圈這麼久都會遇到這種事」，媒體拱他下1屆不要連任新北市主委就可以選總經理，他妙回「當主委又沒薪水可以領」。

(中國時報)

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