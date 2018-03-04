奉天逍遙 回魂《破邪傳》

眾天邪王的出現，也讓粉絲開始猜測，天跡是否再現江湖。　圖片提供霹靂國際多媒體

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中國時報
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鬼獄皇少帝龍胤據說是君奉天靈魂附身後，所誕生的新生命體。　圖片提供霹靂國際多媒體

「生死有命，富貴在天」，這句箴言不僅在現實中適用，在霹靂世界中更是道盡了身處腥風血雨中的無奈。有新人來就有舊人走，人氣再高也不得不功成身退。在《霹靂天命之仙魔鏖鋒》短暫綻放光芒的「奉天逍遙」逝去讓人悲傷，但留下的俠義精神與肝膽相照，亦使人永遠懷念。

若說霹靂影史上，近期誰最有資格挑戰素還真一哥位置的，不少戲迷應該會浮現「天跡」跟「君奉天」這兩號人物。天跡在初登場時，以巧智、奇謀帶領眾人對抗劫禍，謀求三界和平，加上風趣又略帶嘴賤的風格，瞬間累積海量粉絲。而與幽默的「天跡」形成有趣對比的君奉天，其剛正不阿的正義風範，也被認為是能讓儒門聲威再起的關鍵角色。

影迷聲聲喚復出

可惜總是事與願為，正當「奉天逍遙」鋒頭最健的時候，雙雙為履行天命而魂歸犧牲。兩人的支持者無不在電視前搥心肝，甚至在網上發起串聯，盼能再見兩人風采。沒有奉天逍遙的風采雖然無奈，但故事不可斷，正當眾人逐漸淡忘天跡與君奉天離去的哀傷時，最新一集的《霹靂天命之戰禍邪神II破邪傳》竟又現二人身影。

《破邪傳》第十八集的收幕，眾天邪王對上雲徽子，而帝龍胤則是對上法畏金剛與永劫天女，原以為是再單純不過的正邪戰役，但怎在眾天邪王眉宇間，竟發覺天跡形象，也在帝龍胤的邪霧中，嗅得些許君奉天的正氣。諸多跡象都顯示，眾天邪王與天跡，還有帝龍胤與君奉天之間，還有更不為人知的恩怨情仇。究竟「奉天逍遙」能否有機會再現武林？還是「戰禍雙星」早已將兩人吞噬，引來更劇烈的風暴？盤根錯節之下只好等劇情續走，才可一一解謎了。

(中國時報)

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