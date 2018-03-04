王夢麟剷14kg肉爽飆王八蛋

2018年03月04日 01:15 中國時報 蔡琛儀 報導

王夢麟（中）稱自己是「民歌天王」，被葉佳修（左）、楊耀東吐槽是「民歌天王八」。（盧禕祺攝）

民歌43高峰會3日在台北小巨蛋舉行，開場由鄭怡獨唱〈月琴〉揭開序幕，王夢麟接著獻唱〈木棉道〉、〈野鴿〉，他模樣略顯憔悴，主辦單位寬宏表示，他近日覺得自己太胖，每天健走減肥，目前已瘦14公斤，現體重84公斤。王夢麟演出時說「小王、王八蛋」等和王相關的詞都很負面，打趣稱王氏宗親會應該提告，更搞笑高呼：「王八蛋！」

昨晚施孝榮領軍鄭怡、王夢麟、許景淳、陳明韶、王海玲、王瑞瑜、葉佳修、殷正洋、李明德、于台煙、楊耀東、范廣慧、邰肇玫共14組分居各地的歌手，演唱會耗資800萬打造，票房約進帳1700萬元。開場時眾歌手從觀眾席現身，吸引歌迷搶合照、握手，楊耀東和于台煙則高站在3層樓高的升降台，並齊唱〈看我聽我〉、〈歌聲滿行囊〉等組曲，現場熱鬧不已。

去年施孝榮、王瑞瑜、李明德及羅吉鎮飆饒舌，但事後被虧像數來寶，昨晚除羅吉鎮因有事缺席，另3人再度挑戰饒舌雪恥。民歌高峰會製作人施孝榮去年表示60歲後就要退休，58歲的他昨堅定表示這個想法依然未改變，但他稱自己心智年齡只有30歲，還向觀眾喊話約定明年再見。

(中國時報)