張瀞云談笑不聊洪榮宏

2018年03月04日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

戴愛玲、楊培安及洪榮宏去年梅開三度的新婚妻張瀞云，3日在國父紀念館舉辦「用愛培伴」慈善演唱會，現場2500座位完售，票房550萬扣除成本全數投入籌建「衡山之家」及弱勢家庭修繕；張瀞云演出前受訪表示老公「在忙」沒到場，對於兩人是否計畫生小孩等問題不願回應，僅微笑說「謝謝」，而洪也在臉書發文「跟小女兒吃元宵壽司」，與前妻陳施羽所生的小孩開心聚餐。

有「小鄧麗君」封號的張瀞云，今年3度參與慈善演唱會，昨穿深紫色開衩旗袍優雅出場，獻唱〈夜來香〉及〈何日君再來〉揭幕；戴愛玲緊接著登台，一襲深V連身褲裝大秀C奶好身材，載歌載舞〈Iran Lady〉炒熱氣氛，並與多年好友楊培安同台飆嗓〈千年之戀〉；她首次秀舞藝，笑說：「歌唱我不緊張，但跳舞讓我心情七上八下。」

暌違8年登台唱

楊培安近年多在海外演出，預計4月推出新單曲，昨暌違8年在台開唱，一連送上〈痛也不說出口的我〉、〈冷耳光〉等經典歌，並選唱香港樂團BEYOND的〈海闊天空〉、張雨生名曲〈如果你冷〉及趙傳的〈愛要怎麼說出口〉等歌，向偶像致敬；昨台上播放行善團愛心修繕影片，楊培安回想參與活動當時情景，感性說：「這是很珍貴的領悟，希望大家持續關注需要幫助的族群！」

(中國時報)