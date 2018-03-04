邱昊奇拐拐分手當朋友

邱昊奇前陣子出札記寫真書，分享自己的內心世界。

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中國時報
報導
邱昊奇（右）這場獨白的戲，情緒很重，他入戲哭到雙眼紅腫。

邱昊奇和許萌希（拐拐）前年底在朋友聚會上認識，他牽線帶拐拐簽進達騰娛樂，讓她成為自己及何潤東的師妹，去年中簽約記者會上，小兩口還甜蜜公開戀情，才1年時間，3日傳出農曆年前已畫下句點，邱昊奇昨在拍戲外景現場認了2人「已退回朋友位置」。

2人因為都喜歡旅遊、看書、看電影、運動而交往，邱昊奇經紀人說，女生有不同思維與生活圈，在一起的時候覺得很互補，但他拍戲時需要較多自我空間及時間，自覺無法把身邊的人照顧好，雙方溝通後決定做回朋友，2人仍照常參與朋友聚會，互動正常。

演暗黑角色易入戲

拐拐從網紅轉型演戲，今年初也接下網路品牌內衣代言，聲勢看漲，邱昊奇則忙拍台視、三立偶像劇《已讀不回的戀人》。他這兩天在臉書寫下「崩潰」等負面情緒字眼，他昨解釋：「主要是這次挑戰的是有別以往的暗黑角色，內心也更敏感且壓力較大。」

他為了腹黑角色投入不少心力，旁人完全看不出他有情傷，今晚劇中上演他對病榻前的父親說內心話的戲，情緒激動到聲淚俱下、甚至試圖要殺了父親。他拍哭戲哭到眼睛紅腫，「這絕對是相當戰慄體驗，花了一段時間才能平復顫抖身體與麻痺神經。」

他坦言這角色複雜矛盾、兩極的思維和他相似，所以演起來特別容易入戲。通常演出心機角色易招批評，邱昊奇不僅沒被觀眾罵破頭，反而有觀眾擔心他過度操勞、過度情緒低落，跳不回自己，讓他感到開心。

(中國時報)

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