《絕命鎮》50倍投報率完勝

《逃出絕命鎮》入圍本屆4獎，男主角丹尼爾卡盧亞（左）將爭奪影帝。

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中國時報
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第90屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間5日早上9點舉行，9部最佳影片入圍作品中以《水底情深》和《意外》得獎呼聲最高，但就現實面而論，《逃出絕命鎮》即使未得獎，也確定是今年最「賺」的入圍作品，高投資報酬率讓其他入圍作品無法望其項背。

《逃出絕命鎮》導演喬登皮爾（Jordan Peele）當初製作該片成本不超過1.5億台幣，在全球橫掃近75億票房，投資報酬率高達50倍。另外，在好萊塢同屬小成本的《意外》製作費約3.5億，憑好口碑寫下逾35億票房，投報率有9.1倍。《水底情深》同樣成本不高、獲高評價，投報率有4.55倍。

《郵報》僅1.75倍

導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的《敦克爾克大行動》寫下近154億的傲人票房，居本屆入圍最佳影片電影之冠，但該片成本逾30億，投報率僅剩4.25倍；同樣描寫英國對抗希特勒政權的《最黑暗的時刻》，飾演邱吉爾的蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）雖被看好能拿下影帝，但投報率也僅有3.5倍。梅莉史翠普（Meryl Streep）主演的《郵報：密戰》投報率只有1.75倍，《霓裳魅影》則是入圍作品中唯一仍在賠錢的一部，該片成本約1.2億，至今全球票房僅9660萬。台視、HBO明上午7點30分起轉播星光大道及頒獎典禮。

(中國時報)

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