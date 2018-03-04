鄭人碩揭祕祖傳水煎包

鄭人碩說做好的水煎包要翻過來底朝上，讓客人看到沒焦也沒破掉。（盧禕祺攝）

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中國時報
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鄭人碩（後）在《上岸的魚》中父愛滿溢。

鄭人碩在電影《上岸的魚》煎水煎包手藝老練，昨出席記者會，回到當初取景的水煎包店秀一手。其實他過去為扛家計，真的賣了6年的水煎包，曾在士林夜市、師大夜市、台北橋下擺攤，有「鄭家」家傳口味，他強調內餡祕方不能外流：「台東很有名的東河包子師傅，和我叔叔、我爸爸3人是結拜，口味都一樣。」

鄭人碩憶起在台北橋下擺攤的那段期間，常跟警察玩你追我跑，「我也會跟警察求情，拿菸、拿檳榔、拿水煎包求原諒，但是都沒有用。」鄭爸跟叔叔對水煎包的品質控管嚴格，功夫藏在水煎包底下，要脆而不焦，煎破了不能賣要自己吃掉，「我曾經一天吃掉20幾顆破的水煎包。」

不僅是煎水煎包，從小鄭爸對鄭人碩各方面都是採鐵血的打罵教育，後來鄭爸中風，他幫爸爸洗了1年多的澡、照顧了8、9年，「這段時間是我們父子最親密的時候，好像不應該在爸爸倒了才變親密。」

貼心幫爸洗1年澡

3年前鄭爸過世，經過這般人生歷練加上賣水煎包的經驗，令他與《上岸的魚》角色設定十分貼近，也算是演出自己的故事。

片中鄭人碩跟小演員白潤音互動多，父愛滿溢，在自己的家庭生活裡，他超疼1歲5個月的兒子，老婆扮黑臉、自己扮白臉，「兒子出生的時候我像個娘們，有產前焦慮症的人是我。」

(中國時報)

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