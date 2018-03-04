2018巴黎時裝周－ISSEY MIYAKE 皺褶包春意

2018年03月04日 01:15 中國時報 陳張眾 報導

秀場中由橘紅色燈管搭造的「篝火」，象徵人類於冬日聚首的溫暖意象。（陳張眾攝）

如同黑白電影般的光影魔力，是本季DELVAUX主打系列主題之一，並為了慶祝60周年的Brillant系列加上復古金屬框架。（翻攝自DELVAUX官方網站）

DELVAUX全新2018秋冬系列以好萊塢星光魅力為靈感，全新Scarlet Red猩紅色澤，呼應女伶嘴上一抹紅脣。（翻攝自DELVAUX官方網站）

ISSEY MIYAKE 2018秋冬女裝系列，創意總監宮前義之從冬日自然中擷取寧靜力量，自白色至黃綠、橘紅的漸進色調，亦蘊含春日將近的寓意。（CFP）

ISSEY MIYAKE醉心運用新技術於布料中的品牌，此次將蒸氣延展皺褶與羊毛材質織成低針數的方式，誕生一種如同針織般的全新質地。（CFP）

隨著花都終於爬升的氣溫，ISSEY MIYAKE也在巴黎時裝周上用經典皺褶布料包裹住無限暖意。品牌2018秋冬女裝系列發表，選於東京宮（Palais de Tokyo）地下室舉行，開秀前漆黑的場地裡，橘紅色燈管搭建的「篝火」，呼應邀請函上的雪地景致，引起絕大部分嘉賓的注意，更為即將上演系列中蘊含的無限生機鋪陳。

新面料近似針織感

品牌女裝創意總監宮前義之，藉著觀者座位上放置的摺頁開宗明義拋出大哉問：「生命，從哪裡來？又是從哪裡離去？」伴著開場女模的步履，全白的套裝中乍看下少了代表性的皺褶紋理，但定睛仔細推敲，始發現其藏在規則的「毛絨」之中。

經常將創意哲理埋於布料製作中的設計團隊，本次運用蒸氣延展技法與羊毛材質織成低針數的方式，誕生另一種近似針織感的面料，讓衣服不僅溫暖有型，且更加容易打理。而整體自白色至黃綠、橘紅的漸進色調，亦蘊含春日將近的寓意，完整秋冬「寧靜力量」的主題。

DELVAUX銀幕優雅

而比利時皇家御用配件品牌DELVAUX，2018秋冬則帶回經典好萊塢星光魅力，借用銀幕的光影遊戲及女伶紅脣等概念延伸出的Scarlet Red猩紅、黑白色澤，賦予Tempete、Cool Box等包型不同的優雅活力。另為慶祝經典Brillant系列60周年，品牌特推出Diva限量手袋，復古金屬框架別具復古風韻。

(中國時報)