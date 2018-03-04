田口淳之介逼哭粉絲

舞台上的田口淳之介魅力四射，與靜態時的柔和形象迥然不同。（蘇蔓攝）

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中國時報
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田口淳之介舞功高強，一個雙腿騰空動作引來全場驚叫。（蘇蔓攝）

曾隸屬於男團「KAT-TUN」的歌手田口淳之介，3日在台北舉行「田口淳之介LIVE TOUR 2018『DIMENSIONS』in TAIPEI」演唱會，以他純熟精湛的歌舞征服全場粉絲的心。

想用中文「好久不見」來問候的他一時忘記了發音，粉絲們非常體貼地一個字一個字提醒他，讓他不禁害羞地笑出來。這次巡演已走遍日本各城市，最後一場選擇在台北舉行，讓他感覺別具意義。除了自己的歌曲，他也演唱了其他歌手如樂團「SPITZ」的歌曲，另還加入歌舞劇等元素，多樣而豐富。

大秀精采舞技

舞蹈是他最擅長、喜愛的表演方式，他以全身肢體融合節奏、絕妙地流暢結合律動與停頓，帶有機械式的美感，輔以他輕巧的滑步與旋轉等純熟技巧，舞動中的他顯得自在而享受，加上為他伴舞的舞群全為10幾歲的年輕人，力道十足的演出讓粉絲們看得驚呼連連。

他在演唱中突然走下舞台，穿梭觀眾席間，有粉絲見到他就站在自己面前，激動到哭倒在座椅上。

現場有很多日本粉絲來台觀賞表演，他也問了現場的台灣觀眾「有沒有去日本看我的演出？」很多台粉立即舉手，他高興地說：「自己能成為日本與台灣交流的橋梁，我非常開心。」

(中國時報)

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