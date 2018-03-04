惠英紅最痛的孝順 讓媽媽解脫

2018年03月04日 01:15 中國時報 徐桐炘 專訪

惠英紅（中）在與吳可熙（左）、文淇拍攝《血觀音》前，剛處理完母親的後事。

去年以《血觀音》首度拿下金馬影后的惠英紅，為照顧母親，選擇小姑獨處，給予妥善的環境，陪伴母親走完人生。（CFP、資料照片）

新科金馬影后惠英紅自幼環境貧困，曾和父母、妹妹一家四口在大廈樓梯住上數個月，因此她從小肩負起家計，在灣仔乞討賺來的錢，都繳給兄姊就讀的戲劇學院，直到成為演員，依然習慣將所有薪水拿回家。

父親在她19歲就癌症離世，母親患有早發性阿茲海默症，前年底撒手人間，享年90歲，而惠英紅多年來親自悉心照顧著有認知障礙的母親，她不捨地說：「別人都問為什麼不把她送去療養院，但她一輩子都習慣跟著我了，當她好好的時候沒有離開，怎麼能趁她生病時丟下她。」

最初惠母只是在家裡附近的菜市場迷路，被警察送回家，惠英紅還以為是媽媽想要引起家人注意，之後才發現是患病，「那時候都說是失智症，沒想到這麼年輕就病發。」後來母親行動不便，生活無法自理，惠英紅將家中客廳改建如醫院般，母親臥病的醫療床放在大廳，並聘請2位看護，每月開銷高達6、7萬港幣，她只要收工就回家，沒工作更完全待在家裡，也直接放棄結婚成家的念頭，「不是沒有機會（結婚），但如果我離開家了，她怎麼辦？」

選住醫院賣場附近

就連住處也精挑細選，惠英紅和妹妹直接選住醫院附近，母親一有狀況能立刻送醫，她感嘆雖希望能隨時陪在母親身旁，「但是不工作不行，開支這麼大。」為盡可能多和母親相處，住家樓下就有賣場，除了生活便利，也成為她唯一的休閒娛樂，「無聊時候就下去買個東西。」她表示這幾年除了拍戲，幾乎不出門吃飯、逛街，頂多請至親的經紀人和造型服裝師到家裡用餐，開玩笑說：「都已經沒朋友了吧！」

惠英紅原本請妹妹在家全職照顧，但妹妹因不停遭受失去理智的惠母辱罵，差點罹患憂鬱症，惠英紅擔心家中「多一個病人」，趕緊請2位看護全天照料，也讓兄弟姊妹輪流到家中幫忙，她才能安心在外打拚，但她絲毫沒有減少對母親的關心，在家裡裝上許多監視錄影器，有空就打開手機確認家中情形，「客廳就有4個，廚房也要有，才知道食物的衛生程度。」她也不忘善待看護，「妳愛他們，他們才會愛妳的媽媽。」

不捨媽媽活在地獄

母親的最後一段路，是惠英紅親自忍痛請醫生放棄急救，她不捨說：「她（惠母）就像住在地獄，何必又把她拉回地獄。」惠母長期臥病在床，儘管所有人輪流每1.5小時就幫她翻身一次，但依然有褥瘡，又只能吃糊狀食物，每日被餵食10次，神志不清時甚至會撕自己的皮、咬嘴裡的肉，還一邊說：「好吃！好吃！」家中總是混雜著藥水和傷口的味道，子女都不忍繼續讓母親在世上受苦，惠英紅雖然悲傷但認為媽媽終於「解脫了」，只在耳邊說：「不用擔心，有我在！」讓母親安心離去，是她最後能盡的孝道。

(中國時報)