爸媽生前錯過了

惠英紅為向母親道歉，飾演《幸運是我》的腦退化病人。

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中國時報
專訪

58歲惠英紅從武打女星出身，在演藝路上起起伏伏，如今成為金馬、香港金像獎影后，談起對父母是否還有任何遺憾，她堅定回應：「沒有！」因為她將人生大部分的時間和所賺來的金錢都回饋給家庭，自信表示：「應該沒幾個人能做到我這樣。」唯一令她感到惆悵的是：「如果能和父母分享成就肯定是很高興的事，可是我沒有。」

惠英紅回想當年在演藝圈好不容易爬上主角位置，父親卻於前一年癌症病逝，當時就遺憾沒能讓父親感受這份喜悅，之後成功鞏固武打女星的地位，母親看到的仍只是她收工之後傷痕累累的疲憊身體，「回到家（母親）就幫我塗藥。」惠英紅甚至一次都沒聽過母親當面稱讚自己，不過她知道，「在王祖賢和爾冬陞媽媽的面前，還是有炫耀過自己女兒。」

「她一輩子生活很苦。」惠英紅談起母親的人生盡是不捨語氣，來自山東的惠母被家人賣到惠父家當童養媳，未料家道中落，只能過著縮衣節食的生活，向來節儉的惠母看到女兒為演武打戲不斷受傷，明明平日從不買衣服、奢侈品，買起各式藥品毫不手軟，無奈等到惠英紅演技開始受肯定並拿下各種獎項時，惠母已罹患阿茲海默症，無法清醒著感受女兒拿獎的榮耀，更在惠英紅拿下金像和金馬影后的前一年與世長辭。

雖認為母親離世是脫離苦海，惠英紅仍不禁哽咽表示：「到現在都不習慣，突然之間…。」遇到過年過節，難免想起已逝的父母和兄長，過去因為由她照顧母親，她總以當家長姊的口氣要求手足回家，一家人會把餐桌搬到病床旁吃年夜飯，她還親自下廚烹煮山東傳統菜。去年度過第一個沒有母親的年節，她放兄弟姊妹「自由」，「他們畢竟各自有家庭，有些人還有孫子了！」今年也選擇和單身的妹妹以及沒有孩子的弟弟4人一起度過。

(中國時報)

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