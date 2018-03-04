MADAMMAY品牌創辦人兼設計總監－徐明美 掌握女人自信美

2018年03月04日 01:15 中國時報 採訪、撰文溫筱鴻（台灣服飾設計師協會執行長） 受訪者徐明美（MADAMMAY品牌創辦人兼設計總監）

徐明美（左）溫筱鴻（右）。（樂時尚提供）

徐明美帶著她的愛貓Chubby到處闖蕩時尚圈。（樂時尚提供）

徐明美（中）常當空中飛人，為自己生活保持活力與熱情。（樂時尚提供）

在我心目中的明美，是位一直保持活力與熱情的台灣服飾設計師。年輕時，她就對服裝設計有濃厚興趣，不斷從事服裝設計相關工作，一步一腳印從基礎扎根做起，她也曾待過幾個品牌服飾，從最基礎的設計人員做起，到後來成立自己的服飾品牌，迄今已超過30年的服飾設計資歷。

在2003年，她自創品牌MADAMMAY，鎖定30到50歲的成熟女性，2007年推出以年輕族群為訴求的副牌Hong Chubby，2015年再推出第3個品牌MAY HSU，瞄準獨立知性、不喜張揚的現代女性，在歐洲市場打開品牌知名度，2016年開始進軍中國大陸市場。明美的服裝設計之所以會如此成功，靠的不只有好的設計作品，她懂得運用通路行銷，以及與工作夥伴培養建立出強大的信任默契，才能夠不斷前進，讓品牌更扎實的邁向未來。

明美與我從早期在紡拓會Taipei IN Style大型服裝秀場上，因為工作節目訪問認識，當年紡拓會Taipei IN Style服裝秀，非常感謝明美的大力支持，讓每次服裝秀都能更驚豔與精彩，而明美在紡拓會Taipei IN Style開始有了穩定的品牌基礎，也讓更多的台灣服飾設計師以她為目標，有了更好的期許未來的動力。

國際訂單源源不絕

她的服飾設計作品中，最讓我印象最深刻的是，2016年的上海時裝周服裝秀，那季展出的是春夏服裝，她的服裝設計整場大膽的運用了白色、天空藍兩種主色系，但卻設計出的每一款服飾卻是千變萬化的，成就出各式各樣，在春夏季節裡，適合每個女孩都能實穿搭的服飾，重要的是每一款的服飾即使只有使用小細節上的變化，但每個變化中，卻能讓穿上衣服的每個人，都能感到不同的自在與喜悅，當天服裝秀，真的是讓人印象深刻與精采，更在上海時裝周裡造成了話題。

明美的服飾設計品牌在法國時裝周裡的Who’s Next從不缺席，台灣服飾設計品牌能夠走進國際級法國時裝周，並且能成功在歐美市場打開國際知名度，那真的是一件非常困難的事情，但她卻辦到了，甚至成功穩定的有了國際訂單，客源來自世界各地Buyers，中東、蘇聯、俄羅斯、英國、義大利、瑞士、澳洲、美國…真的是非常的跨國際，在訪談的過程中，還非常謙虛認為自己做得還不夠好，希望能夠讓更多的人知道台灣服飾設計品牌，並期許台灣未來有一天能有自己的時裝周，讓世界各地的Buyers都齊聚到台灣採買，將台灣的品牌推廣出去。

年輕時期的明美和許多上班族一樣，也是過著被公司聘雇的上班打卡生活，而她第一份工作也是從服飾設計助理工作開始做起，最後慢慢成為了設計師，早期的范怡文服飾品牌就是她曾待過的設計品牌，但因為服飾設計工作忙碌且辛苦，幾乎每日都是忙到天昏地暗，沒有自己的生活空間；轉念之下開始有了轉職念頭，毅然決然的勇氣與力量，決定要開始創業，於是成立了屬於自己的服飾設計工作室，並同時擔任了，幾個服飾品牌商品企畫與設計職務。

明美心中只有一股腦兒的對設計充滿了熱誠，當時的她也從未多想，只認為做自己最愛的事情那就是種幸福；因緣巧合下明美的作品受到了親睞，認識了當時的通路經銷商，於是2003年開始創立了第一個同名服飾品牌MADAMMAY，起初工作室裡加上她也才不過3～4位同事一起打拚，20幾年的時光過去後，明美的服飾設計工作室目前已有30幾位的企業化規模，並同時擁有Hong Chubby（取名源自愛貓）、MAY HSU等多個服飾品牌，每個品牌都擁有不同的獨立設計風格，一路走來她感恩的說，真的要非常謝謝合作夥伴尚易經銷商，一點一滴的幫助她，將服飾能夠在各店裡展示銷售與推廣，且店內的闆娘們也很愛穿著她的服飾，替她品牌宣傳推廣，並靠這忠實顧客們的口耳相傳，讓品牌才日漸的延續並打開知名度。

力量結合才能強大

20幾年的品牌服飾設計生涯，明美一直以來總是低調的默默在耕耘，我們經常碰面時都會聊天，經過這麼多年的工作，經常在國外飛來飛去，一般人都會希望能早點退休，但她卻從來沒有想過要退休，因為持續的工作，才能讓自己不斷的為自己生活保持活力與熱情，這有點瘋狂的愛工作個性，真的與我有點相似，所以我們兩個才會如此的契合。

明美目前擁有這麼多的服飾品牌設計，大家一定都非常好奇，設計靈感來源？她笑笑的回答：「都是靠旅行中尋找的啦。」因為工作需要所以經常出差，每次飛到當地國家忙完公事後，總是希望能夠吃點當地美食犒賞自己一下，於是之前常在臉書打卡想要紀錄自己的旅程，但朋友圈就開始回應這餐廳是在哪？她笑說自己都快成為美食部落客了；當然享受各種異國美食同時，明美總是喜歡在角落默默觀察，當地的女性衣著風格，並且去了解她們對服飾的需求，這些就是成為了她的服飾設計靈感來源，她相信無論哪個國家，所有的女人都是愛美麗、愛打扮的，而服飾設計出的作品，能讓每個女人看起來更美麗，並從內而外的散發出自信的喜悅，這是最大的成就，也是服飾設計工作裡，帶來最大的動力、驕傲與熱情。

她真的很像空中飛人，訪談結束後的傍晚又必須飛到巴黎去採購下季的布料，而她經常不在國內，但公司的運作該如何管理呢?她淡淡的說了一句：「遠水救不了近火。」這是她常告訴公司同事的話，她充分的下放權力給公司主管，並且相信他們的決策，讓同事們都必須學會獨立作業，且她堅信「用人不疑，疑人不用」道理；所以她的服裝設計團隊的同仁們，都可充分的發揮於自己的專業領域，發揮團隊精神，是個快樂的工作環境，所以公司的同事們幾乎都跟這她打拚多年從未離開。

很榮幸今年和明美能一起擔任台灣服飾設計師協會的成員，有共同的各界好友加入才能夠讓台灣服飾設計品牌壯大邁向國際，像是法國時裝周的Who’s Next時裝秀，若單靠台灣品牌單槍匹馬，前往參展真的會非常的艱辛，倘若將台灣服飾設計品牌結合起來，並獲得政府的支持，相信我們台灣能夠運用時尚界的力量，被全世界的看見，甚至可在當地舉辦較大型的記者會或是活動，否則我們只能沉默在小小的區域裡，單靠自己的力量單打獨鬥。明美點頭的說道自己的經歷，每次參加Who’s Next時裝秀活動，都是靠自己的品牌力量真的很辛苦，一場又一場的服裝秀參展，都像是一場又一場的賭注般，服飾設計需要花費很龐大的費用，一場服裝秀下來倘若又接不到訂單，龐大的經濟壓力是不斷的接踵而來的，但若有政府資源與支持，能讓台灣各服飾設計品牌結合，才能把台灣品牌推廣的更好。

然而政府的支持不能有針對新銳設計師，許多中生代與資深的品牌設計，是更需要獲得政府支持，台灣有許多10～20年的中生代品牌，若沒有獲得支持或資源，則無法繼續走下去，我們風靡的國外百年品牌歷久彌新外，他們也是受到當地國家政府支持，才會有的百年品牌、百年企業，因此力量的結合與資源的贊助，是相當重要的，尤其是服裝產業，在所有的眾多產業中，庫存壓力量是最大的。

盼政府支持時尚業

明美坦言透漏她的服飾設計品牌，是跨三個季節在做服飾設計，手中品牌賣現所販售的是冬裝，但早已備好春夏服飾將上市販售，同時也在籌備隔年2018年秋冬服裝設計，專訪結束後晚上再飛到巴黎去採買2019年的布料，可想而知服飾品牌，每分每秒不斷的與時間賽跑，在服飾設計創業的路上遇到最困難也最挫折的，其實也就是資金上的困難與周轉，台灣設計師的未來在哪？文化局應該開始重視這些問題，時尚設計產業若能真正被帶動，讓台灣未來也能有個揚名國際的時裝周，讓世界各地的品牌到台灣來參展，吸引世界各地的採購者前來台灣，才能真正帶動台灣周邊的觀光、娛樂、飯店產業結合。

服飾品牌的創業真的非常的不簡單，除了時間壓力之外，資金成本更是一塊難題，面對工作上的龐大壓力，明美真的非常感激，身旁有位非常支持她事業上成就的先生，讓她能夠經常不在身邊卻也能放心工作，而面對壓力時，其實明美也有偷懶和享受放鬆的時刻，而她最喜歡的休閒娛樂就是放空自己，讓自己完完全全的休息一日，整天什麼事情也不去想，就只窩在家中追劇，隔天再重新燃起活力，享用一份自己親手做的早餐後，再去面對每一天的挑戰，雙子座的明美有這許多的創意設計與點子，時而充滿戰鬥力，時而關起門來鬆懈自己，不斷的去看見發掘世界各地的創作靈感，讓他們品牌一直擁有不同的創新與驚喜。

(中國時報)