MADAMMAY品牌創辦人兼設計總監－徐明美 掌握女人自信美

2018年03月04日 01:15 中國時報 採訪、撰文溫筱鴻(台灣服飾設計師協會執行長) 受訪者徐明美(MADAMMAY品牌創辦人兼設計總監)

在我心目中的明美,是位一直保持活力與熱情的台灣服飾設計師。年輕時,她就對服裝設計有濃厚興趣,不斷從事服裝設計相關工作,一步一腳印從基礎扎根做起,她也曾待過幾個品牌服飾,從最基礎的設計人員做起,到後來成立自己的服飾品牌,迄今已超過30年的服飾設計資歷。

在2003年,她自創品牌MADAMMAY,鎖定30到50歲的成熟女性,2007年推出以年輕族群為訴求的副牌Hong Chubby,2015年再推出第3個品牌MAY HSU,瞄準獨立知性、不喜張揚的現代女性,在歐洲市場打開品牌知名度,2016年開始進軍中國大陸市場。明美的服裝設計之所以會如此成功,靠的不只有好的設計作品,她懂得運用通路行銷,以及與工作夥伴培養建立出強大的信任默契,才能夠不斷前進,讓品牌更扎實的邁向未來。

明美與我從早期在紡拓會Taipei IN Style大型服裝秀場上,因為工作節目訪問認識,當年紡拓會Taipei IN Style服裝秀,非常感謝明美的大力支持,讓每次服裝秀都能更驚豔與精彩,而明美在紡拓會Taipei IN Style開始有了穩定的品牌基礎,也讓更多的台灣服飾設計師以她為目標,有了更好的期許未來的動力。

國際訂單源源不絕

她的服飾設計作品中,最讓我印象最深刻的是,2016年的上海時裝周服裝秀,那季展出的是春夏服裝,她的服裝設計整場大膽的運用了白色、天空藍兩種主色系,但卻設計出的每一款服飾卻是千變萬化的,成就出各式各樣,在春夏季節裡,適合每個女孩都能實穿搭的服飾,重要的是每一款的服飾即使只有使用小細節上的變化,但每個變化中,卻能讓穿上衣服的每個人,都能感到不同的自在與喜悅,當天服裝秀,真的是讓人印象深刻與精采,更在上海時裝周裡造成了話題。

明美的服飾設計品牌在法國時裝周裡的Who’s Next從不缺席,台灣服飾設計品牌能夠走進國際級法國時裝周,並且能成功在歐美市場打開國際知名度,那真的是一件非常困難的事情,但她卻辦到了,甚至成功穩定的有了國際訂單,客源來自世界各地Buyers,中東、蘇聯、俄羅斯、英國、義大利、瑞士、澳洲、美國…真的是非常的跨國際,在訪談的過程中,還非常謙虛認為自己做得還不夠好,希望能夠讓更多的人知道台灣服飾設計品牌,並期許台灣未來有一天能有自己的時裝周,讓世界各地的Buyers都齊聚到台灣採買,將台灣的品牌推廣出去。

年輕時期的明美和許多上班族一樣,也是過著被公司聘雇的上班打卡生活,而她第一份工作也是從服飾設計助理工作開始做起,最後慢慢成為了設計師,早期的范怡文服飾品牌就是她曾待過的設計品牌,但因為服飾設計工作忙碌且辛苦,幾乎每日都是忙到天昏地暗,沒有自己的生活空間;轉念之下開始有了轉職念頭,毅然決然的勇氣與力量,決定要開始創業,於是成立了屬於自己的服飾設計工作室,並同時擔任了,幾個服飾品牌商品企畫與設計職務。

明美心中只有一股腦兒的對設計充滿了熱誠,當時的她也從未多想,只認為做自己最愛的事情那就是種幸福;因緣巧合下明美的作品受到了親睞,認識了當時的通路經銷商,於是2003年開始創立了第一個同名服飾品牌MADAMMAY,起初工作室裡加上她也才不過3~4位同事一起打拚,20幾年的時光過去後,明美的服飾設計工作室目前已有30幾位的企業化規模,並同時擁有Hong Chubby(取名源自愛貓)、MAY HSU等多個服飾品牌,每個品牌都擁有不同的獨立設計風格,一路走來她感恩的說,真的要非常謝謝合作夥伴尚易經銷商,一點一滴的幫助她,將服飾能夠在各店裡展示銷售與推廣,且店內的闆娘們也很愛穿著她的服飾,替她品牌宣傳推廣,並靠這忠實顧客們的口耳相傳,讓品牌才日漸的延續並打開知名度。

力量結合才能強大

20幾年的品牌服飾設計生涯,明美一直以來總是低調的默默在耕耘,我們經常碰面時都會聊天,經過這麼多年的工作,經常在國外飛來飛去,一般人都會希望能早點退休,但她卻從來沒有想過要退休,因為持續的工作,才能讓自己不斷的為自己生活保持活力與熱情,這有點瘋狂的愛工作個性,真的與我有點相似,所以我們兩個才會如此的契合。

明美目前擁有這麼多的服飾品牌設計,大家一定都非常好奇,設計靈感來源?她笑笑的回答:「都是靠旅行中尋找的啦。」因為工作需要所以經常出差,每次飛到當地國家忙完公事後,總是希望能夠吃點當地美食犒賞自己一下,於是之前常在臉書打卡想要紀錄自己的旅程,但朋友圈就開始回應這餐廳是在哪?她笑說自己都快成為美食部落客了;當然享受各種異國美食同時,明美總是喜歡在角落默默觀察,當地的女性衣著風格,並且去了解她們對服飾的需求,這些就是成為了她的服飾設計靈感來源,她相信無論哪個國家,所有的女人都是愛美麗、愛打扮的,而服飾設計出的作品,能讓每個女人看起來更美麗,並從內而外的散發出自信的喜悅,這是最大的成就,也是服飾設計工作裡,帶來最大的動力、驕傲與熱情。

她真的很像空中飛人,訪談結束後的傍晚又必須飛到巴黎去採購下季的布料,而她經常不在國內,但公司的運作該如何管理呢?她淡淡的說了一句:「遠水救不了近火。」這是她常告訴公司同事的話,她充分的下放權力給公司主管,並且相信他們的決策,讓同事們都必須學會獨立作業,且她堅信「用人不疑,疑人不用」道理;所以她的服裝設計團隊的同仁們,都可充分的發揮於自己的專業領域,發揮團隊精神,是個快樂的工作環境,所以公司的同事們幾乎都跟這她打拚多年從未離開。

很榮幸今年和明美能一起擔任台灣服飾設計師協會的成員,有共同的各界好友加入才能夠讓台灣服飾設計品牌壯大邁向國際,像是法國時裝周的Who’s Next時裝秀,若單靠台灣品牌單槍匹馬,前往參展真的會非常的艱辛,倘若將台灣服飾設計品牌結合起來,並獲得政府的支持,相信我們台灣能夠運用時尚界的力量,被全世界的看見,甚至可在當地舉辦較大型的記者會或是活動,否則我們只能沉默在小小的區域裡,單靠自己的力量單打獨鬥。明美點頭的說道自己的經歷,每次參加Who’s Next時裝秀活動,都是靠自己的品牌力量真的很辛苦,一場又一場的服裝秀參展,都像是一場又一場的賭注般,服飾設計需要花費很龐大的費用,一場服裝秀下來倘若又接不到訂單,龐大的經濟壓力是不斷的接踵而來的,但若有政府資源與支持,能讓台灣各服飾設計品牌結合,才能把台灣品牌推廣的更好。

然而政府的支持不能有針對新銳設計師,許多中生代與資深的品牌設計,是更需要獲得政府支持,台灣有許多10~20年的中生代品牌,若沒有獲得支持或資源,則無法繼續走下去,我們風靡的國外百年品牌歷久彌新外,他們也是受到當地國家政府支持,才會有的百年品牌、百年企業,因此力量的結合與資源的贊助,是相當重要的,尤其是服裝產業,在所有的眾多產業中,庫存壓力量是最大的。

盼政府支持時尚業

明美坦言透漏她的服飾設計品牌,是跨三個季節在做服飾設計,手中品牌賣現所販售的是冬裝,但早已備好春夏服飾將上市販售,同時也在籌備隔年2018年秋冬服裝設計,專訪結束後晚上再飛到巴黎去採買2019年的布料,可想而知服飾品牌,每分每秒不斷的與時間賽跑,在服飾設計創業的路上遇到最困難也最挫折的,其實也就是資金上的困難與周轉,台灣設計師的未來在哪?文化局應該開始重視這些問題,時尚設計產業若能真正被帶動,讓台灣未來也能有個揚名國際的時裝周,讓世界各地的品牌到台灣來參展,吸引世界各地的採購者前來台灣,才能真正帶動台灣周邊的觀光、娛樂、飯店產業結合。

服飾品牌的創業真的非常的不簡單,除了時間壓力之外,資金成本更是一塊難題,面對工作上的龐大壓力,明美真的非常感激,身旁有位非常支持她事業上成就的先生,讓她能夠經常不在身邊卻也能放心工作,而面對壓力時,其實明美也有偷懶和享受放鬆的時刻,而她最喜歡的休閒娛樂就是放空自己,讓自己完完全全的休息一日,整天什麼事情也不去想,就只窩在家中追劇,隔天再重新燃起活力,享用一份自己親手做的早餐後,再去面對每一天的挑戰,雙子座的明美有這許多的創意設計與點子,時而充滿戰鬥力,時而關起門來鬆懈自己,不斷的去看見發掘世界各地的創作靈感,讓他們品牌一直擁有不同的創新與驚喜。

