夜行VILLA TOKYO盡歡

2018年03月04日 01:15 中國時報 劉育良 報導

六本木地區群聚了各國駐日大使館，正因如此，從這裡發展而起的夜店、夜總會特色和文化，有別於新宿、涉谷、銀座等地，自成一格的在這區發展。當白天遊走都市再造後的城市景觀後，華燈初上的六本木，則是另一頁都會風情。 不同類型的夜店，各自吸引不同族群，位於六本木的VILLA TOKYO，從2012年11月開幕迄今，已是該區極具超人氣夜店代表，吸睛的特點在於推陳出新的噱頭，一位多次造訪的導遊說：「夜店的氣氛很重要，音樂、場地、客層，都是重要的取決要項。VILLA TOKYO給人放鬆的環境，不管是獨自喝一杯、聽音樂，或跟朋友一起同樂，都是很棒的夜間休閒。」 小酌小聚以酒會友 該店可以容納400位客人，地下室和一樓各有空間可以使用。立足在高消費的六本木，為了滿足高端消費者的需求，店內的音響、LED都是最高級配備，音樂風格更兼具了ALL MIX、EDM、House等類型，駐店的知名DJ將最in的音樂曲風呈現出來，是聽覺一大享受。此外，該店在不定期的節日或是月分，舉辦不同國家、不同主題的秀展，活潑熱鬧氣氛，猶如一場小型聯合國聚會。 該店走高格調路線，吸引不少打扮入時、氣質優雅的女性朋友朝聖，以酒會友，賓主盡歡。如今，VILLA TOKYO更希望能將店內的特點介紹給台灣的旅客，在結束一天行程前可以到此小酌小聚，一探東京最時尚的夜店，為當日行程畫下完美句點。 該店每周五、六，以及國定假日前晚上9點開店，男生入場費3500日幣，女性朋友則免費入場。更多訊息請洽www.villatokyo.com。

對於東京六本木，多數人的鮮明印象是朝日電視台的座落處，還有都市再造的中城大樓。

行走於此，從六本木看東京鐵塔，是視覺的美感。這裡也是東京每年耶誕節燈飾最美麗的地方之一。

其實，六本木不單單如此，這裡的夜店文化，引領東京潮騷，一如VILLA TOKYO的亮眼、時尚。飲酒過量有礙健康

(中國時報)