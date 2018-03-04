夜行VILLA TOKYO盡歡

友善列印
中國時報
報導

六本木地區群聚了各國駐日大使館，正因如此，從這裡發展而起的夜店、夜總會特色和文化，有別於新宿、涉谷、銀座等地，自成一格的在這區發展。當白天遊走都市再造後的城市景觀後，華燈初上的六本木，則是另一頁都會風情。　不同類型的夜店，各自吸引不同族群，位於六本木的VILLA TOKYO，從2012年11月開幕迄今，已是該區極具超人氣夜店代表，吸睛的特點在於推陳出新的噱頭，一位多次造訪的導遊說：「夜店的氣氛很重要，音樂、場地、客層，都是重要的取決要項。VILLA TOKYO給人放鬆的環境，不管是獨自喝一杯、聽音樂，或跟朋友一起同樂，都是很棒的夜間休閒。」　小酌小聚以酒會友　該店可以容納400位客人，地下室和一樓各有空間可以使用。立足在高消費的六本木，為了滿足高端消費者的需求，店內的音響、LED都是最高級配備，音樂風格更兼具了ALL MIX、EDM、House等類型，駐店的知名DJ將最in的音樂曲風呈現出來，是聽覺一大享受。此外，該店在不定期的節日或是月分，舉辦不同國家、不同主題的秀展，活潑熱鬧氣氛，猶如一場小型聯合國聚會。　該店走高格調路線，吸引不少打扮入時、氣質優雅的女性朋友朝聖，以酒會友，賓主盡歡。如今，VILLA TOKYO更希望能將店內的特點介紹給台灣的旅客，在結束一天行程前可以到此小酌小聚，一探東京最時尚的夜店，為當日行程畫下完美句點。　該店每周五、六，以及國定假日前晚上9點開店，男生入場費3500日幣，女性朋友則免費入場。更多訊息請洽www.villatokyo.com。

對於東京六本木，多數人的鮮明印象是朝日電視台的座落處，還有都市再造的中城大樓。

行走於此，從六本木看東京鐵塔，是視覺的美感。這裡也是東京每年耶誕節燈飾最美麗的地方之一。

其實，六本木不單單如此，這裡的夜店文化，引領東京潮騷，一如VILLA TOKYO的亮眼、時尚。飲酒過量有礙健康

(中國時報)

MADAMMAY品牌創辦人兼設計總監－… 費里曼圓夢合作湯米李瓊斯

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。